- 20 Nis 2022 - 23:14

Sadakatsiz 57. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Sadakatsiz Dizisi 57. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 57. bölüm fragmanına ve full izleme canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Sadakatsiz 57. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Soluksuz izlettiği entrikalı sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Sadakatsiz dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyirci karşısına çıkıyor. Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan Volkan ile Derin arasındaki o sahne, şimdiden çok konuşulmaya başlamış bulunuyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 56. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Doctor Foster isimli diziden senaryoya uyarlanarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Sadakatsiz dizisi, pek çok oyuncu ayrılığına rağmen seyircisinin hala ilgisini üzerinde tutuyor. Hikayesinin yavaş yavaş sonuna yaklaşan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Sadakatsiz Dizisi 56. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Hesaplaşmaların son surat devam ettiği Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 56. bölümü ile aldı. Sadakatsiz dizisinin 56. son bölümünde; Asya’nın Volkan’a kurduğu tuzak tıkır tıkır işlemeye başladı. Bir yandan Derin’in görüntüleri ile onu tehdit etmeye devam eden Asya, bir yandan da Volkan’ı avcunun içerisine almayı başardı. Volkan ile Asya’nın yakınlaştığından habersiz olan Derin, Volkan’a kendisini affettirmek ve evliliklerini kurtarmak için her yolu denerken; Gönül, Volkan’ın tavırlarından şüphelenip, harcamaları kontrol edebilmek adına harekete geçti. Derya’nın geçmiş ile sınavı devam ederken; Selçuk’un Nil ile Ceren arasında kalması, evliliği noktasında yeni sorunların doğmasına neden oldu. Okulda hayatı iyice zorlaşan Ali, annesinin babası hakkındaki planlarını duyunca iyice öfkelendi. Üstelik, bu planları duyan tek kişi Ali olmadı!

Sadakatsiz Dizisi 57. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu sezonun sonunda final yaparak ekranlara veda edeceği iddia edilen Sadakatsiz dizisi, işleri iyice ilginçleştireceği 57. bölümünü 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 57. yeni bölüm fragmanına göreyse; Derin ve Asya arasındaki savaş bu kez iyice kızışacak. Asya’nın söylediklerini duyan Derin, Volkan’ın tuzağa düştüğü anlarken; bu tuzaktan bir haber olan Volkan, Asya’nın kollarına kendisini bırakacak. Bu esnada Asya ve Volkan’ı öpüşürken yakalayan Derin, öfkeden deliye dönerek, makas ile Volkan’ın üzerine yürüyecek. Derin ile Volkan büyük bir kavga yaşayacağı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

20 Nis 2022 - 23:14 - Dizi Fragmanları

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