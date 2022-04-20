- 20 Nis 2022 - 23:14

Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kara tahta heyecan dolu bölümüyle bu akşam 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Kara tahta 143. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Kara tahta 143. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının adeta yeni fenomeni haline gelmiş olan Kara Tahta dizisi, yeni bölümleri ve daha detaylı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kara Tahta dizisinin merak ile beklenilen yeni bölüm fragmanında öne çıkan ise, Atlas ile Irmak arasındaki o çekim oluyor! Peki, Kara Tahta dizisi 3. son bölümde ne oldu? Kara Tahta dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Sezonun sonuna doğru reyting yarışına TRT1 ekranlarından dahil olmuş olan Kara Tahta dizisi, yeni bir konu ve genç ile usta oyuncuların bir araya gelmesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çekim mekanlarından gerçekçi olan konusuna kadar her bir detayı ile televizyon izleyicisinden tam not almış olan Kara Tahta dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Kara Tahta Dizisi 3. Son Bölümde Ne Oldu?

Her hafta hikayesini biraz daha derinleştiren Kara Tahta dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 13 Nisan 2022 tarihinde 3. bölümü ile aldı. Kara Tahta dizisinin 3. son bölümünde; Irmak’ı adeta saplantılı bir şekilde seven Bekir, Atlas’ı yeni planları ile köşeye sıkıştırıp, kasabadan göndermek için harekete geçti. Bu plan doğrultusunda bir hayli zor durumda kalan Atlas, Irmak’ın yanına gidemezken; Atlas’ın gelmeyişini bir yanıt olarak algılayan Irmak, Bekir’e Atlas’ın hiç hoşlanmayacağı bir yanıt verdi. Arif’in Hikmet’ten çok Atlas ile ilgilenmesi baba ile oğul arasındaki mesafeyi gitgide daha da açarken; kendisini toparlayan Atlas, Irmak ile yüzleşti. Ancak Atlas’ın tüm sessizliği Irmak’ın aklındaki soru işaretlerini giderme konusunda ona yardımcı olamadı.  

Kara Tahta Dizisi 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İlk bölümünden bu yana ilgi gören yapımlar arasındaki yerini hızla alan Kara Tahta dizisi, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göreyse; aralarına giren Bekir nedeniyle bir kez daha ayrı yönlere savrulan Irmak ve Atlas, ilişkilerinde adeta başa saracak. Münevver, Bekir konusunda Irmak’ı baskılamaya devam ederken; bu sıkıştırma sonucu Irmak da Atlas’tan istediği cevabı alabilmek için onu sıkıştırmaya başlayacak. Yüzleşmelerin devam edeceği Kara Tahta dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

20 Nis 2022 - 23:14 - Dizi Fragmanları

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