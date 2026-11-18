Akıllı telefon pazarındaki başarısını giyilebilir teknoloji ve aksesuar kategorilerinde de hız kesmeden sürdüren pazarın lider üreticilerinden Xiaomi, Türkiye'deki kullanıcılarını heyecanlandıracak yepyeni bir teknoloji atağı başlattı. Markanın önümüzdeki dönemde tanıtmaya hazırlanması beklenen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi öncesinde, şirketin en çok merak edilen üç yeni ekosistem ürünü Türkiye pazarında resmi olarak satışa çıkarıldı. Günlük yaşamı kolaylaştıran, sporculara profesyonel destek sunan ve ses deneyiminde çığır açan bu yeni cihazlar, şimdiden teknoloji meraklılarının odağına yerleşmeyi başardı.

Serinin en çok ilgi gören ve uygun fiyatlı segmentinde yer alan popüler akıllı bileklik ailesinin yeni üyesi Xiaomi Smart Band 11, gelişmiş sağlık ve fitness takibi özellikleriyle raflardaki yerini aldı. Günlük aktiviteleri, uyku düzenini ve kalori harcamalarını kusursuz bir şekilde analiz eden cihaz, geliştirilmiş pil ömrü ve şık tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Üst düzey bileklik deneyimini uygun bir bütçeyle buluşturan Smart Band 11 modeli için belirlenen resmi Türkiye satış fiyatı 2.699 TL olarak açıklandı.

Giyilebilir teknoloji pazarında şıklığı ve zarafeti ön planda tutan kullanıcılar için özel olarak geliştirilen yuvarlak formlu akıllı saat modeli Xiaomi Watch S5 41 mm de Türkiye'deki teknoloji severlerle buluştu. Adının da açıkça işaret ettiği gibi 41 mm kompakt gövde tasarımı üzerine kurulan bu zarif saat, özellikle ince bilekli kullanıcılar ve estetik tasarıma önem verenler için kusursuz bir alternatif oluşturuyor. Gelişmiş ekran teknolojisi, zengin kadran seçenekleri ve kapsamlı spor modlarıyla donatılan Xiaomi Watch S5 41 mm modeli için belirlenen resmi Türkiye satış fiyatı ise 9.999 TL seviyesinde duyuruldu.

Ses teknolojileri alanında iddialı bir yenilik olarak öne çıkan açık yapılı kablosuz kulaklık modeli Xiaomi Clip de Türkiye'de raflardaki yerini alan bir diğer dikkat çekici ürün oldu. Kulak içi kulaklıklardan farklı olarak açık kulak mimarisiyle tasarlanan ve uzun süreli kullanımlarda bile maksimum konfor vadeden bu yenilikçi model, müzik deneyimini kesintisiz ve konforlu bir boyuta taşıyor. Ergonomik yapısı ve üstün ses performansıyla fark yaratan Xiaomi Clip modeli için açıklanan resmi Türkiye satış fiyatı 6.499 TL olarak teknoloji severlere duyuruldu.

Xiaomi'nin Türkiye pazarındaki bu güçlü ürün gamı, giyilebilir teknoloji alanında rekabeti yeniden kızıştırırken, kullanıcıların bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun alternatifler sunmaya devam ediyor.