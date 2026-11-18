ASKİ’nin duyurusuna göre Yenimahalle’nin Yuva Mahallesi ve çevresinde su kesintisi 18 Kasım Çarşamba saat 08.00’de başlayacak. Aynı gece saat 23.55’te Keçiören ve Yenimahalle’nin çok sayıda mahallesinde 24 saatlik kesinti başlayacak. Yakacık’ın alt kotlarındaki ayrı kesintinin ise 18 Kasım saat 14.00’te sona ermesi bekleniyor. İşte mahalle mahalle kesinti listesi ve saatler.

ASKİ’nin duyurusuna göre Yenimahalle’nin Yuva Mahallesi ve çevresinde su kesintisi 18 Kasım Çarşamba saat 08.00’de başlayacak. Aynı gece saat 23.55’te Keçiören ve Yenimahalle’nin çok sayıda mahallesini kapsayan ikinci bir çalışma başlayacak. Gece kesintisinin 24 saat sürmesi öngörülürken Yakacık’ın alt kotlarında devam eden ayrı kesinti için bitiş saati 14.00 olarak açıklandı.

Yenimahalle’de sabah 08.00’de su kesilecek

Yenimahalle’de 18 Kasım’ın ilk planlı kesintisi Yuva Mahallesi ve çevresinde. ASKİ ekipleri, Yuva’da yapımı tamamlanan çelik içme suyu hattını mevcut hatta bağlayacak. Çalışma nedeniyle 18 Kasım Çarşamba saat 08.00’de başlayacak kesintinin aynı gün saat 23.55’te sona ermesi planlanıyor.

Kesinti Yuva Mahallesi’ni, Karacakaya Mahallesi’ndeki Mermerciler Sanayi Sitesi’nin tamamını ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin bir bölümünü kapsıyor. ASKİ, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde etkilenecek sokakları paylaşılan duyuruda tek tek belirtmedi.

Yakacık’ta sular saat kaçta gelecek?

Yenimahalle’nin Yakacık Mahallesi’nin alt kotlarında kesinti 17 Kasım Salı akşamı saat 20.15’te başladı. ASKİ, plansız kesintinin mahalledeki düktil borunun yerinin değiştirilmesi sırasında yaşandığını bildirdi. Su verilmesi için açıklanan tahmini saat 18 Kasım Çarşamba 14.00.

Yakacık sakinlerinin takip etmesi gereken bir saat daha var. Mahalle, Özevler’deki bağlantı çalışması nedeniyle 18 Kasım gecesi saat 23.55’te başlayacak kesintinin Yenimahalle listesinde de yer alıyor.

Keçiören ve Yenimahalle’de gece kesintisi ne zaman bitecek?

Gece kesintisinin nedeni, Yenimahalle’nin Özevler Mahallesi’ndeki P1 Pompa İstasyonu’nda yapılacak bağlantı çalışması. Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamında istasyonda 1.400 milimetre çapında çelik boru bağlanacak. ASKİ, bu işlem için istasyonda su akışını durduracak.

Kesinti 18 Kasım Çarşamba saat 23.55’te başlayacak. Çalışmanın duyurulan takvime göre tamamlanması halinde suyun 19 Kasım Perşembe saat 23.55’te yeniden verilmesi öngörülüyor. Böylece gece kesintisi için açıklanan süre 24 saat. Keçiören’de Etlik, İncirli, Ayvalı ve Ovacık, Yenimahalle’de ise İvedik, Serhat, Pamuklar ve Özevler etkilenecek mahalleler arasında.

Keçiören’de su kesintisinden etkilenecek mahalleler

Adnan Menderes, Aktepe, Atapark, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Bademlik, Basınevleri, Bağlarbaşı, Hisar, Kafkas, Karakaya, Karşıyaka, Kösrelik, Emrah, Esertepe, Etlik, Güzelyurt, Güçlükaya, Kalaba, Kamil Ocak, Kanuni, Karargahtepe, Kuşcağız, Köşk, 19 Mayıs, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşiltepe, Yeşilöz, Yükseltepe, 23 Nisan, Çaldıran, Çiçekli, İncirli, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva ve Şevkat.

Yenimahalle’de gece kesintisinden etkilenecek mahalleler

Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç, Çiğdemtepe, Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka, İvedik, Kaletepe, Karşıyaka, Kayalar, Kuzey Yıldızı, Memlik, Pamuklar, Serhat, Yakacık, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Özevler ve Yunus Emre.