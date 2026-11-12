İngiltere'de kelliğin bir eksiklik değil aksine büyük bir özgüven göstergesi olduğu mesajını yaymak amacıyla sıra dışı bir ödül töreni düzenleniyor. "Baldies" adı verilen organizasyonda sinema ve spor dünyasının zirvesindeki isimler halk oylamasına çıkacak. Ocak ayında yapılacak büyük gece öncesi aday listesi şimdiden dünya gündemine oturdu.

Günümüzde saç dökülmesi ve kellik, milyonlarca erkek için ciddi bir estetik kaygı kaynağı olarak görülüyor ve bu durumdan kurtulmak isteyen pek çok kişi saç ekimi başta olmak üzere çeşitli tıbbi yöntemlere başvuruyor. Ancak İngiltere'de bir araya gelen sıra dışı bir organizasyon komitesi, bu yerleşik algıyı tamamen yıkmak ve kelliğin düzeltilmesi gereken bir kusur değil, kutlanması gereken doğal bir görünüm olduğu anlayışını topluma kazandırmak için kolları sıvadı. Bu vizyonla hayata geçirilen ve Baldies Ödülleri adı verilen organizasyon, şimdiden küresel ölçekte büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sinema ve Spor Dünyasının Devleri Halk Oylamasına Çıkıyor

İngiltere merkezli bu ilginç organizasyon kapsamında, kendi alanlarında zirveye çıkmış ve karizmalarıyla milyonları etkileyen dünyaca ünlü kel isimlerden oluşan özel bir aday listesi hazırlandı. Halk oylamasıyla kazananların belirleneceği bu prestijli gecede, Hollywood'un aksiyon yıldızlarından dünya futbolunun efsane teknik direktörlerine kadar pek çok tanıdık sima kıyasıya bir rekabete girecek. Büyük merakla beklenen ödül töreninin ise Ocak ayında düzenlenecek görkemli bir gala gecesiyle sahiplerini bulacağı açıklandı.

Yılın Kel Adamı Kategorisinde Kıran Kırana Yarış

Organizasyonun en prestijli ve en çok merak edilen kategorisi olan Yılın Kel Adamı ödülü için sinema, müzik ve spor dünyasının en güçlü figürleri bir araya geldi. Hollywood'un aksiyon denince akla gelen ilk iki ismi olan Dwayne Johnson ve Jason Statham, gecenin en büyük ödülü için favoriler arasında gösteriliyor. Bu iki dev yıldıza aynı kategoride NBA tarihinin yaşayan efsanesi LeBron James, dünyaca ünlü rap sanatçısı Pitbull ve usta aktör Stanley Tucci eşlik ediyor. Ayrıca Dwayne Johnson ve Jason Statham ikilisinin, ana ödülün yanı sıra Kel İkonu ve En İyi Kel Erkek Oyuncu dallarında da aday gösterilmesi dikkat çekti.

Sinema ve Spor Kategorilerinde Yıldızlar Geçidi

Oyunculuk kategorilerinde de rekabet en az ana ödül kadar çekişmeli geçecek gibi görünüyor. En İyi Kel Oyuncu ödülü için Hızlı ve Öfkeli serisinin vazgeçilmez yüzü Vin Diesel ile Wicked filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Cynthia Erivo kozlarını paylaşacak.

Spor dünyasının kel yıldızları ise Yılın Kel Spor Kişiliği kategorisinde ter dökecek. Bu alanda basketbol efsanesi LeBron James, dart dünyasının dominant ismi Michael van Gerwen, Olimpiyat oyunlarının unutulmaz atletizm efsanesi Sir Mo Farah ve İngiliz futbolunun iki efsane golcüsü Thierry Henry ile Ian Wright halkın oylarıyla birinci olmaya çalışacak.

Futbolun En İyi Kel Menajeri Kim Olacak?

Futbolseverlerin en çok ilgi gösterdiği başlık ise hiç şüphesiz Yılın Kel Futbol Menajeri kategorisi oldu. Taktik dehalarıyla modern futbola yön veren birbirinden ünlü teknik direktörler bu özel ödül için aday listesine dahil edildi. Listede Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, İspanya Milli Takımı'nın çalıştırıcısı Luis de la Fuente, eski Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İngiltere Milli Takımı'nın başındaki Thomas Tuchel ve Fransız futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane yer alıyor. Ocak ayında gerçekleşecek ödül gecesinde hangi yıldızların ipi göğüsleyeceği şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.