Türkiye'deki yükseköğretim sistemini kökten sarsacak ve milyonlarca genci doğrudan ilgilendiren yeni bir çalışma masaya yatırıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın yaptığı son açıklamalar, üniversite eğitim süresinde yapısal bir dönüşümün sinyallerini verdi.

Buna göre, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenleme ile bazı lisans bölümlerinde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla düşürülmesi hedefleniyor.

Eğitim dünyasında geniş yankı uyandıran bu kararın arkasında yatan temel etkenler ise demografik değişimler ve küresel eğitim standartları olarak öne çıkıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, sistemsel değişikliği tetikleyen başlıca gerekçeler şunlardır:

Müfredat Sadeleşmesi: Gereksiz teorik yüklerin ayıklanması, ders sayıları ve içeriklerinin sadeleştirilerek öğrencilere daha odaklı bir akademik süreç sunulması planlanmaktadır.

İş Hayatına Erken Atılma: Gençlerin kariyer basamaklarını daha erken yaşlarda tırmanabilmesi ve ekonomik hayata daha dinamik bir şekilde dahil olabilmesi için eğitim sürelerinin optimize edilmesi amaçlanmaktadır.

Düşen Doğum Oranları: Türkiye'de son yıllarda azalan nüfus artış hızı ve demografik yapıdaki değişimler, yükseköğretim planlamalarının yeniden gözden geçirilmesine neden olmaktadır.

Milyonlarca öğrenci ve velinin en çok merak ettiği konuların başında, bu sistemin hangi bölümlerde geçerli olacağı sorusu geliyor. YÖK ve eğitim otoritelerinin üzerinde çalıştığı modele göre, tüm lisans programlarının tek bir kalıba sokulması beklenmiyor.

Uluslararası uygulamalar ve uzman görüşleri doğrultusunda, 3 yıllık lisans modelinin özellikle şu alanlarda hayata geçirilmesi öngörülüyor:

Seçmeli ve Esnek Modüller: Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre ders seçeceği, esnek kredi sistemine dayalı bir geçiş sürecinin tasarlanacağı ifade ediliyor.

Uygulamalı ve Mesleki Bölümler: Tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi ağır akreditasyon süreçlerine, laboratuvar şartlarına ve yasal zorunluluklara tabi olan mesleki lisans programlarının ise mevcut sürelerinde (veya kendi özel yapılarında) kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Sosyal Bilimler ve Teorik Alanlar: Müfredat yapısı teorik derslere dayanan, laboratuvar veya zorunlu uzun süreli staj zorunluluğu bulunmayan bazı sosyal bilimler ve fen-edebiyat fakültesi bölümlerinin pilot uygulama olarak ilk aşamada 3 yıla düşürülmesi bekleniyor.

3 yıllık lisans eğitimi sonrasında alınan diplomaların yurt dışı denklikleri ve Avrupa'daki geçerliliği nasıl olacak?

Avrupa'daki pek çok ülkede (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerin genelinde) standart lisans eğitimi halihazırda 3 yıl (180 AKTS) sürmektedir.

Bologna Süreci'nin temel hedeflerinden biri olan 3 döngülü derece sistemi (Lisans - Yüksek Lisans - Doktora), lisans derecesinin 3 ila 4 yıl arasında yapılandırılmasına olanak tanır. Dolayısıyla Türkiye'deki bazı bölümlerin 3 yıla uyarlanması, Avrupa'daki akademik yapılarla olan entegrasyonu teknik olarak kolaylaştıracaktır.

AKTS (European Credit Transfer System) Kriteri Nedir?

Yurt dışı geçerlilikte ve denklik süreçlerinde en belirleyici unsur takvim yılı değil, tamamlanan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisidir.