Pazarlarda sonbahar aylarında tezgâhlara çıkan cennet hurması, evde asılarak ya da fırınlanarak kış için kurutulabiliyor. Sert meyvelerin seçildiği kurutma sürecinde hava dolaşımı ve düşük ısı yöntemleri küflenmeyi önlüyor.

Pazarlarda ve manavlarda sonbahar aylarında tezgâhlardaki yerini alan cennet hurması, kış mevsiminde tüketilmek üzere geleneksel usullerle kurutuluyor. Trabzon hurması adıyla da bilinen bu meyve, hazır satılan ürünlerin yüksek maliyetleri sebebiyle ev ortamında doğal yöntemlerle hazırlanabiliyor. Doğru meyve seçimi ve uygun kurutma teknikleri uygulandığında hurmalar kış boyunca lezzetini koruyor.

Cennet Hurması İple Asılarak Nasıl Kurutulur?

Evde cennet hurması kurutmak için henüz yumuşamamış, sağlam ve sert yapılı meyveler seçilmelidir. Yıkanıp kurulanan hurmalar sapları koparılmadan soyulur ve ipe bağlanır. Meyveler birbirine temas etmeyecek şekilde, yağıştan korunaklı, güneşli ve havadar bir ortama asılarak birkaç hafta boyunca kurumaya bırakılır.

Asarak kurutma sürecinde küflenme riskini önlemek için bazı kritik noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:

Meyve seçimi: Üzerinde leke, ezik veya küf bulunmayan sert hurmalar tercih edilmelidir.

Üzerinde leke, ezik veya küf bulunmayan sert hurmalar tercih edilmelidir. Soyma aşaması: Meyvenin sap kısmı koparılmadan dış kabuğu dikkatlice temizlenmelidir.

Meyvenin sap kısmı koparılmadan dış kabuğu dikkatlice temizlenmelidir. Hava dolaşımı: Nemli alanlardan kaçınılmalı, temiz ve rüzgâr alan açık noktalar seçilmelidir.

Nemli alanlardan kaçınılmalı, temiz ve rüzgâr alan açık noktalar seçilmelidir. Düzenli kontrol: Kuruma sürecinde meyveler sık sık incelenmeli, bozulma belirtisi gösterenler ayrılmalıdır.

Fırında Cennet Hurması Dilimleri Nasıl Kurutulur?

Meyveleri daha kısa sürede kurutmak isteyenler dilimleyerek fırınlama tekniğini tercih edebiliyor. Kabukları soyulan hurmalar yarım santimetre kalınlığında dilimlenerek yağlı kâğıt serili tepsiye yerleştirilir. Yaklaşık 60 dereceye ayarlanan fanlı fırında birkaç saat boyunca ara sıra çevrilerek işlem tamamlanır.

Kurutma esnasında meyve dilimlerinin tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde dizilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca fırının düşük sıcaklıkta uzun süre güvenle çalıştırılması için cihazın üretici kullanım talimatlarına uyulması gerekiyor.

Kurutulmuş Cennet Hurması Nasıl Saklanır?

Kurutma işlemi sona eren meyvelerin hava almayan kaplara konmadan önce tamamen soğutulması gerekir. Nemden korunması gereken hurmalar kuru ve temiz saklama kaplarında tutulmalıdır. Evde kurutulan ve bir miktar nem içeren meyvelerin bozulmasını engellemek amacıyla buzdolabında muhafaza edilmesi önerilir.

Kurutma sürecinde suyunu kaybeden hurmanın doğal şekerleri yoğunlaşarak belirgin hale geliyor. Bu sayede hazırlık aşamasında ilave şeker kullanımına gerek kalmıyor. Kötü koku veya küf belirtisi görülen ürünler kesinlikle tüketilmemeli, sağlıklı kurutulan hurmalar kışın sofralarda doğal tatlı alternatifi olarak tüketilmelidir.