Avatar: Suyun Yolu Karakterleri Neden Mavi Renkte? Yönetmen James Cameron Açıkladı...

Avatar filminin devamı olan Avatar: Suyun Yolu Filmi 13 yılın ardından sonra büyük başarı yakaladı. Dünyada ve Türkiye'de gişe rekorları kıran filmin görsel efektleriyle, film karakterlerinin neden mavi olduğunu seyirci tarafından merak uyandırdı. yönetmen James Cameron açıkladı.

Film karakterlerinin neden mavi olduğunu yönetmen James Cameron açıkladı. İşte detaylar...

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