Avatar: Suyun Yolu Karakterleri Neden Mavi Renkte? Yönetmen James Cameron Açıkladı...
Avatar filminin merakla beklenen yeni devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 13 yılın ardından sonra izleyiciyle buluştu. 16 Aralık'ta Vizyona girdiği ilk haftada hep Türkiye hem dünyada büyük gişe başarısı yakalamıştır. Peki Avatar filminin karakterleri neden mavi olduğunu merak ettiniz mi? İşte detaylar...
Avatar filminin devamı olan Avatar: Suyun Yolu Filmi 13 yılın ardından sonra büyük başarı yakaladı. Dünyada ve Türkiye'de gişe rekorları kıran filmin görsel efektleriyle, film karakterlerinin neden mavi olduğunu seyirci tarafından merak uyandırdı. yönetmen James Cameron açıkladı.
Film karakterlerinin neden mavi olduğunu yönetmen James Cameron açıkladı. İşte detaylar...
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09 Oca 2023 - 10:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.