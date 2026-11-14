Popüler rapçiler Lvbel C5 ve Alizade ile şarkının bestecisi Can Akdoğan hakkında, "Kahpe" adlı parça ve şiddet barındıran klip sahneleri nedeniyle hazırlanan iddianame mahkemeca kabul edildi. Sanıkların "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı duyuruldu.

Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlezine sahip olan rap müzik camiası, son yılların en dikkat çekici hukuki süreçlerinden biriyle sarsıldı. Sabah gazetesinden Elyesa Karatepe'nin haberine göre; sahne adı Lvbel C5 olan Süleyman Burak Bodur ile Alizade olarak tanınan Asya Alizade hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şiddet içerikli görüntüleri ve tartışma yaratan şarkı sözleriyle incelemeye alınan 'Kahpe' adlı parça ve video klip dosyası mahkeme tarafından resmen onaylandı.

Hazırlanan iddianamede, iki ünlü rap sanatçısının yanı sıra şarkının bestecisi Can Akdoğan'ın da sanık olarak yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme" suçlamasıyla yargılanacağı ve her biri için 5 yıla kadar hapis cezası talep edildiği kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte sanatçıların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmasının önü açılmış oldu.

Şarkı Sözleri ve Klipteki Şiddet Sahneleri İddianamede Yer Aldı

Yargı sürecini tetikleyen temel unsurların başında şarkının sözleri ve video klibindeki sarsıcı sahneler geliyor. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede dosyadaki dikkat çekici detaylar şu başlıklar altında sıralandı:

Şiddet İçerikli Klip Sahneleri: 'Kahpe' adlı video klipte, yerde yatan bir kişinin dört erkek tarafından darbedildiği ve şiddetin estetize edildiği açık sahnelerin yer aldığı vurgulandı.

Suçuna Özendiren Şarkı Sözleri: Şarkı içinde geçen "değişmez insanlar dünya da dönse, onları bıçaklayın, konuşanı gömse" şeklindeki ifadelerin, doğrudan suç teşkil eden eylemlere özendirme ve teşvik kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Toplumsal Etki: Şarkının milyonlarca genç tarafından dinlenmesi ve ezberlenmesi, sözlerin ve klibin kamu düzeni ile suç işlemeyi önleme ilkeleri açısından tehlike arz ettiği değerlendirmesine neden oldu.

Şüphelilerden Savunmalar: "Hayal Ürünü ve Kurgu"

Haklarında açılan davanın ardından şüphelilerin savcılık ve soruşturma aşamasındaki savunmaları da dosyaya yansıdı. Sanıkların ileri sürdüğü gerekçeler şu şekilde özetlendi:

Süleyman Burak Bodur (Lvbel C5): Verdiği ifadede şarkı sözlerinin tamamen hayal ve kurgudan ibaret olduğunu savundu. Herhangi bir suç işleme kastı taşımadığını belirten sanatçı, klip çekimlerinin ise yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Can Akdoğan (Besteci): Şarkının bestecisi olduğunu belirten Akdoğan, sözlerdeki derin anlamları veya yasal sonuçları bilmediğini öne sürdü. Klip içerisindeki şiddet barındıran sahnelerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Asya Alizade (Alizade): Ünlü şarkıcının halihazırda yurt dışında bulunması ve hakkında 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olması nedeniyle bizzat ifadesinin alınamadığı kaydedildi. Ancak Alizade'nin avukatı aracılığıyla mahkemeye yazılı bir savunma sunduğu bildirildi.

Davanın önümüzdeki duruşma takviminin mahkeme tarafından açıklanması ve sanık avukatlarının savunmalarını heyete sunması bekleniyor.