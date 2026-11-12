Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkış tarihi yaklaşırken iş dünyasında büyük bir izin hareketliliği başladı. Yapılan son araştırmalara göre on binlerce çalışan oyunu ilk günden deneyimlemek için yıllık izin talebinde bulundu. Toplu izinlerin İngiltere ve ABD ekonomisine maliyetinin milyonlarca doları bulacağı tahmin ediliyor.

Oyun tarihinin en büyük yapımlarından biri olarak kabul edilen ve Rockstar Games imzası taşıyan GTA 6 için artık saatler sayılıyor. Selefi GTA 5'in piyasaya sürülmesinden tam 13 yıl sonra, 19 Kasım tarihinde oyunseverlerle buluşacak olan dev yapım, yalnızca oyun sektöründe değil küresel iş dünyasında da alışılmadık bir hareketliliğe yol açtı. Henüz ön sipariş sürecinde bile 9.69 milyon satış barajını aşarak rekor kıran yapım, milyonlarca çalışanın yıllık izin planlarını yeniden şekillendirmesine neden oldu.

Sosyal Medyada Başlayan İzin Akımı Gerçeğe Dönüştü

Oyunun çıkış tarihinin netleşmesinin ardından sosyal medya platformlarında oyuncular arasında esprili bir dille paylaşılan izin dilekçesi şablonları, kısa sürede somut bir gerçeğe dönüştü. Dünyanın dört bir yanındaki oyun tutkunları, Vice City sokaklarına ilk günden adım atabilmek için iş yerlerinden izin almaya başladı. İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren Brighthr tarafından İngiltere'de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, durumun boyutlarını gözler önüne serdi. Ülke genelindeki 70 bin şirketten 1.2 milyondan fazla çalışanın izin kayıtlarını mercek altına alan kurum, 19 Kasım tarihi için tam 83 binden fazla çalışanın şimdiden izin onayını aldığını tespit etti.

İşverenlere Maliyeti 16 Milyon Doları Buluyor

Araştırma verileri, bu toplu izin dalgasının iş dünyasına olan finansal faturasını da ortaya koydu. İngiltere'de yalnızca tek bir günde kullanılacak bu izinlerin işverenlere doğrudan ve dolaylı maliyetinin 12.4 milyon sterline (yaklaşık 16 milyon dolar) ulaşabileceği öngörülüyor. Aynı tarihte değerlendirilen yıllık izinlerin toplam parasal karşılığının 3.14 milyon sterlin olarak hesaplandığı belirtilirken, bu oranın 2025 yılının aynı gününe kıyasla yüzde 7.9'luk dikkat çekici bir artışa işaret ettiği kaydedildi.

Şirket Yöneticileri ve Ünlü İsimler Duruma Nasıl Bakıyor?

İş dünyasında yaşanan bu yoğunluğa rağmen insan kaynakları uzmanları ve yöneticiler süreci oldukça doğal karşılıyor. Brighthr CEO'su Alan Price, bazı işverenlerin video oyunu oynamak için izin alınmasına ilk etapta şaşırabileceğini ancak çalışanların yasal yıllık izinlerini nasıl değerlendireceklerine tamamen kendilerinin karar vermesi gerektiğini vurguladı. Price, GTA 6 için izin almanın büyük bir futbol finali, dev bir konser ya da kültürel bir etkinlik için izin almaktan hiçbir farkı olmadığını ifade etti. Öte yandan bu akıma dünyaca ünlü isimler de katıldı. Ünlü oyuncu, model ve müzisyen Cara Delevingne, oyuna olan tutkusunu dile getirerek 19 Kasım'daki çıkışın ardından tam iki haftasını sadece GTA 6 oynamaya ayıracağını duyurdu.

ABD Ekonomisinde 1 Milyar Dolarlık Üretkenlik Kaybı Bekleniyor

GTA 6'nın iş gücü üzerindeki sarsıcı etkisi yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmıyor. Ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre, oyunun çıkış gününde çalışanların toplu halde izin kullanması veya işe gitmemesi nedeniyle ABD ekonomisinde yaklaşık 1 milyar dolarlık geçici bir üretkenlik kaybı yaşanabilir. Geçtiğimiz ay yayımlanan başka bir raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1.5 milyon kişinin 19 Kasım günü işe gitmemek için hastalık izni alabileceği öne sürülmüştü. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two CEO'su Strauss Zelnick de daha önce yaptığı bir açıklamada, çıkış gününde çok sayıda kişinin hastalık bahanesiyle işe gitmeyeceğini öngördüğünü dile getirmişti. Toplam geliştirme maliyetinin 1.5 milyar ile 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen ve ön yükleme boyutu 212 GB olarak açıklanan yapım, şimdiden eğlence tarihinin en büyük fenomeni haline gelmiş durumda.