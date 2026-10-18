Karadeniz ve Marmara sularında avlanan palamut, bol olduğu dönemlerde satın alınıp dondurucuda doğru yöntemlerle muhafaza edilebiliyor. Temizleme ve paketleme aşamalarına dikkat edildiğinde balık lezzetini ve dokusunu aylarca koruyor. Uzmanlar taze palamudun en fazla 2 ila 3 ay içinde tüketilmesini öneriyor.

Karadeniz ve Marmara kıyılarında mevsiminde bolca avlanan palamut, uygun fiyatlarıyla ev bütçesine önemli katkı sağlıyor. Balık fiyatlarının yükseldiği dönemlerde tüketmek üzere palamut depolamak isteyen vatandaşların, ürünün dokusunu ve lezzetini kaybetmemesi için dondurma adımlarını doğru uygulaması gerekiyor.

Palamut Dondurucuda Nasıl Saklanır

Palamut dondurucuya kaldırılmadan önce iç organları temizlenmeli, karın boşluğu yıkanmalı ve yüzeyindeki fazla nem kâğıt havlu yardımıyla tamamen alınmalıdır. Bütün, dilim veya fileto şeklinde porsiyonlanan balıklar hava almayan kilitli poşetlere ya da vakumlu ambalajlara konularak eksi 18 derecede saklanmalıdır.

Dondurma işleminde paketlerin üzerine tarih yazılması, saklama süresinin takibini kolaylaştırır. Ayrıca dondurulacak balıkların porsiyonlara ayrılması, çözdürme aşamasında yalnızca tüketilecek miktarın kullanılmasını sağlayarak israfı önler.

Palamut Saklama Süresi ve Koşulları

Yağlı bir balık türü olan palamudun derin dondurucuda lezzet ve doku kaybına uğramadan kalabilmesi için belirli süre sınırlarına uyulmalıdır.

Saklama Alanı Önerilen Sıcaklık Maksimum Tüketim Süresi Buzdolabı Rafı 4 derece veya altı 1-2 Gün Derin Dondurucu -18 derece veya altı 2-3 Ay

Dondurma öncesinde balığı tuzlamak zorunlu değildir. Fazla tuz kullanımı, çözünme sonrasında palamudun lezzetini bozabilir. Bu nedenle baharat ve tuzlama işlemlerinin doğrudan pişirme aşamasında yapılması tavsiye edilir.

Donmuş Palamut Nasıl Çözdürülür

Dondurucudan çıkarılan palamudun en sağlıklı şekilde çözdürülmesi için buzdolabı rafında yavaşça bekletilmesi gerekir. Hızlı çözündürme gereken durumlarda ise sızdırmaz poşetteki balık soğuk su dolu bir kapta tutulabilir ya da mikrodalga fırının çözdürme programı kullanılabilir.

Balığın oda sıcaklığında, mutfak tezgâhı üzerinde saatlerce bekletilmesi sağlık açısından ciddi riskler doğurur. Donmuş balığın hava alması yüzeyde kuruma ve don yanığına yol açarken, bozulmuş palamutta oluşan histamin maddesi dondurma veya pişirme yoluyla yok edilemez.