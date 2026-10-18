MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potası tamamlandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Muhammed, Şükran’ı aday gösterdi. Takım oylamasında Enes ile Şadi eşit oy alınca son söz kaptana geçti. Muhammed’in Enes’i seçmesiyle sekiz aday netleşti. İşte 17 Ekim gecesinin sonuçları ve 18 Ekim Pazar akşamı eleme mücadelesine çıkacak yarışmacıların merak edilen tam listesi.

MasterChef Türkiye’de 17 Ekim Cumartesi akşamı haftanın son iki eleme adayı Şükran ve Enes oldu. Takım dokunulmazlığını kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım yarışmacıları bireysel mücadeleye çıktı. Dokunulmazlığı alan kaptan Muhammed, önce Şükran’ı aday gösterdi. Gecenin son adayını ise takım oylamasındaki eşitliğin ardından yine Muhammed belirledi.

Enes ile Şadi’nin eşit oy alması üzerine karar hakkı kaptana geçti. Muhammed, Enes’in adını açıkladı. Böylece Şükran haftanın yedinci, Enes ise sekizinci eleme adayı olarak potaya girdi.

Bu sonuçla 18 Ekim Pazar günkü eleme öncesinde sekiz kişilik liste tamamlandı. Haftanın önceki oyunlarında aday olan altı yarışmacıya, mavi takımdan iki isim daha eklendi.

MasterChef eleme adayları: Sekiz kişilik tam liste

MasterChef’te bu haftanın eleme potasında Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes yer alıyor. Adayların belirlenme sırası şöyle:

Aday sırası Yarışmacı 1 Şiringül 2 Hasan Alp 3 Burçin 4 Nurten 5 Tolga 6 Tolgahan 7 Şükran 8 Enes

Şiringül ve Hasan Alp haftanın ilk iki adayı olmuştu. Sonraki oyunlarda Burçin ve Nurten, ardından Tolga ve Tolgahan potaya girdi. Şükran ile Enes’in de eklenmesiyle aday sayısı sekize ulaştı.

17 Ekim dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Gecenin takım oyununda yarışmacılar Doğu Anadolu mutfağından yemekler hazırladı. Menüde Van cacığı, kesme aşı, soğanlı reyhanlı patila, babiko, elmalı köfte, taş köfte, kemikli kavurma ve mercimekli pilav yer aldı.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Sonuç, gecenin devamındaki aday seçimini mavi takım tarafına taşıdı. Takım oyununu kaybeden yarışmacılar, bu kez kendi dokunulmazlıklarını kazanmak için yeniden tezgâh başına geçti.

Bireysel etapta yarışmacılardan tavuk kanat kullanarak yemek hazırlamaları istendi. En başarılı tabağı çıkaran isim Muhammed oldu.

Muhammed kimi seçti, Şükran nasıl eleme adayı oldu?

Muhammed, bireysel dokunulmazlığı kazandıktan sonra Şükran’ı eleme adayı gösterdi. Bu seçimle Şükran, haftanın yedinci adayı oldu.

Şükran’ın potaya girişini takım oylaması belirlemedi. Onun adı, dokunulmazlığı kazanan yarışmacının doğrudan seçimiyle açıklandı. Ardından mavi takımda haftanın son eleme adayını belirleyecek oylamaya geçildi.

Bu nedenle gecenin iki adayının potaya giriş süreci farklı ilerledi. Şükran bireysel dokunulmazlık sahibinin tercihiyle aday olurken, Enes’in durumu oylamada ortaya çıkan eşitliğin ardından netleşti.

Enes ve Şadi arasındaki eşitlik nasıl çözüldü?

Takım oylamasında Enes ve Şadi aynı sayıda oy aldı. İki yarışmacı arasında oluşan eşitliğin ardından son seçim mavi takım kaptanı Muhammed’e kaldı.

Muhammed’in tercihi Enes oldu. Böylece Enes haftanın sekizinci ve son eleme adayı olarak listeye eklendi. Şadi ise bu oylama sonucunda potaya girmedi. Gecenin sonunda açıklanan sekiz kişilik aday listesinde Şadi’nin adı bulunmuyor.

Muhammed, aynı gece iki ayrı aşamada aday belirledi. İlkinde bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak Şükran’ı seçti; ikincisinde ise kaptan sıfatıyla eşitliği çözüp Enes’i potaya gönderdi.

MasterChef’te bu akşam kim elenecek?

18 Ekim Pazar sabahı itibarıyla bu akşam yarışmaya veda edecek isim henüz belli değil. Kesinleşen bilgi, eleme mücadelesine çıkacak sekiz yarışmacının listesi.

Şükran ve Enes’in son adaylar olması, yarışmadan elendikleri anlamına gelmiyor. İki yarışmacı da diğer altı adayla birlikte yarışmada kalma mücadelesi verecek. Kimin yoluna devam edeceği, eleme bölümündeki performansların ardından netleşecek.

“MasterChef’te kim elendi?” sorusunun yanıtı henüz açıklanmazken, “Potada kimler var?” sorusunun cevabı tamamlandı: Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes. Haftanın son dokunulmazlık gecesinde belirleyici isim ise iki ayrı seçim yapan Muhammed oldu.