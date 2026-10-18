Ankara’da kış yaklaşırken yol kenarındaki kar tanesi levhası sürücüler için önemli bir uyarı taşıyor. Bu işaret, yalnızca kar yağışını değil, yolun belirli kesimlerinde beklenmedik buzlanma ihtimalini bildiriyor. Özellikle köprüler, gölgeli yamaçlar ve nemli bölgelerde dikkat gerekiyor. Peki, gizli buzlanma levhasını gören sürücü nasıl davranmalı? İşte işaretin anlamı ve güvenli sürüşün temel noktaları.

Ankara’da soğuk hava koşullarında araç kullananların dikkat etmesi gereken trafik işaretlerinden biri, üzerinde kar tanesi simgesi bulunan levha. Resmî adı “Gizli Buzlanma” olan T-37 kodlu işaret, yolun ilerleyen kesimlerinde sürücünün önceden fark edemeyebileceği buzlanmalarla karşılaşabileceğini bildiriyor.

Bu levhayı yalnızca “burada kar yağar” şeklinde yorumlamak, asıl uyarıyı gözden kaçırabilir. İşaretin dikkat çektiği tehlike, yolun diğer bölümlerinden farklı koşullara sahip bir kesimde beklenmedik buzlanma ihtimali bulunması.

Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik işaretleri açıklamasında, levhanın özellikle köprü üstleri, güneş görmeyen yamaçlar ve nemli yerlerdeki gizli buzlanma riskini bildirmek amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

Kar tanesi levhası, yolun o anda buzlu olduğunu mu gösterir?

Levha, bulunduğu güzergâhta buzlanma tehlikesiyle karşılaşılabileceğini haber verir. Tek başına anlık yol durumunu ölçen veya buz oluştuğu anda devreye giren bir sistem değildir. Sürücünün, ilerideki yol koşullarını daha dikkatli değerlendirmesini sağlayan bir tehlike uyarısıdır.

Bu nedenle levhanın bulunduğu noktadan kuru zeminde geçmek, işaretin gereksiz olduğu anlamına gelmez. Hava ve yüzey koşulları değiştiğinde aynı kesimde farklı bir durum ortaya çıkabilir.

Ankara’da sabah işe giderken ya da akşam dönüşünde aynı güzergâhı kullananlar açısından da bu ayrıntı önem taşır. Bir önceki geçişte sorun yaşanmaması, sonraki yolculukta zeminin aynı kalacağını garanti etmez.

Yol neden ıslak görünürken kaygan olabilir?

Gizli buzlanmanın en yanıltıcı tarafı, her zaman kolayca seçilememesidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “siyah buz” olarak adlandırılan tabakayı şeffaf, çok kaygan ve her zaman görülemeyen ince buz şeklinde tanımlıyor.

Böyle bir yüzey, sürücüye yalnızca ıslak asfalt izlenimi verebilir. Karın temizlendiği veya yol üzerinde belirgin bir beyaz örtünün bulunmadığı durumlarda da bu risk gözden kaçabilir.

Meteoroloji, özellikle köprü ve rampalara dikkat çekiyor. Bu nedenle yolun temiz görünmesi, hız artırmak için tek başına yeterli bir gösterge oluşturmuyor.

Köprüler ve gölgeli kesimler neden öne çıkıyor?

Güzergâh boyunca bütün yol yüzeyleri aynı koşullara sahip olmayabilir. Güneş alan bir bölümün ardından gölgeli bir yamaca, köprüye veya nemli bir kesime giren sürücü, farklı bir zeminle karşılaşabilir.

T-37 levhasının temel mesajı da bu değişime hazırlıklı olmak. Yolculuğun büyük bölümünde normal seyreden araç, kısa bir kesimde tutunma sorunu yaşayabilir. Levha, sürücünün bu ihtimali önceden dikkate almasına yardımcı olur.

Karayollarının açıklamasına göre işaretin altında kullanılabilecek süreklilik paneli, gizli buzlanma olasılığı bulunan kesimin uzunluğunu da belirtebilir. Dolayısıyla uyarıyı yalnızca levhanın hemen yanındaki noktayla sınırlı değerlendirmemek gerekir.

Kar tanesi levhasını gören sürücü ne yapmalı?

İşareti fark eden sürücünün, hızını yol ve hava koşullarına göre erken ve kontrollü biçimde ayarlaması gerekir. Önündeki araçla arasındaki mesafeyi artırması, ani hareket ihtiyacını azaltır.

Sert fren, ani hızlanma ve keskin direksiyon hareketleri, kaygan zeminde aracın kontrolünü zorlaştırabilir. Bu yüzden riskli kesime girmeden önce hazırlık yapmak önem taşır. Anadolu Ajansının gizli buzlanmada sürüşe ilişkin haberinde de özellikle köprü ve viyadüklerde ani müdahalelerden kaçınmanın önemi vurgulanıyor.

Levha bütün araçlar için tek bir güvenli hız söylemez. Görüş mesafesi, trafik yoğunluğu, yolun eğimi ve zeminin durumu sürücünün kararını etkiler. Mevcut hız sınırı, her hava koşulunda o hızla ilerlemenin güvenli olduğu anlamına gelmez.

Kar tanesi işareti kış lastiği zorunluluğunu mu bildiriyor?

Gizli buzlanma levhası, tek başına kış lastiği zorunluluğunu bildiren bir işaret değildir. Bildirdiği konu, yol kesimindeki buzlanma tehlikesidir. Lastik ve araç ekipmanı hazırlığı ise kış yolculuğunun ayrıca değerlendirilmesi gereken bölümünü oluşturur.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve don koşullarında yola çıkacakların araçlarındaki gerekli ekipmanları kontrol etmesini, hava tahminlerini izlemesini ve trafik sınırlamalarına uymasını öneriyor.

Ankara’da kış öncesi bu levhanın anlamını bilmek, sürücünün tehlikeyi fark etmesi için kar yağışını beklememesini sağlar. Kar tanesi simgesinin mesajı açık: İleride, görünüşünden anlayamayacağınız kadar kaygan bir yol kesimi bulunabilir.