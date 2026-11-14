Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2027 trafik cezaları için zam tablosu netleşmeye başladı. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 gerçekleşmesi durumunda, trafikte tartışma sırasında saldırı amacıyla aracından inen sürücülere kesilen 180 bin liralık ceza 230 bin 202 TL’ye yükselecek. Kırmızı ışık ve cep telefonu ihlallerinde de ciddi artışlar yaşanacak.

Takvimlerin yeni yılı göstermesine sadece 45 günlük bir süre kalırken, milyonlarca araç sahibini ve sürücüyü yakından ilgilendiren 2027 yılı trafik cezası tarifeleri gündemin en sıcak maddeleri arasına yerleşti. Her yıl olduğu gibi yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak idari para cezaları, enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek olan yeniden değerleme oranı ile birlikte ciddi bir artış gösterecek. Ekonomik veriler ışığında yapılan ilk hesaplamalar, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri 2027 yılında çok daha ağır mali yaptırımların beklediğini ortaya koyuyor.

Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 27,89 Olarak Hesaplandı

Ekonomi çevrelerinin ve uzmanların yaptığı projeksiyonlara göre, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 2 oranında artış göstermesi varsayımına dayanılarak hesaplanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,89 seviyesinde öngörülüyor. Bu oranın resmiyet kazanması ve herhangi bir yasal değişiklik yapılmaması halinde; kırmızı ışık ihlalinden emniyet kemeri kullanmamaya, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan tehlikeli şerit değiştirmeye kadar pek çok temel trafik kuralı ihlalinin bedeli baştan aşağı yenilenecek.

Saldırı Amacıyla Araçtan İnene 230 Bin 202 TL Ceza

Yeni yıl zamlarından en çarpıcı şekilde etkilenecek ceza kalemlerinin başında ise trafik magandalığının önüne geçmek için uygulanan yaptırım geliyor. Trafikte yaşanan tartışmalar sırasında saldırı amacıyla aracından inerek diğer sürücülerin üzerine yürüyen veya saldıran kişilere halihazırda uygulanan 180 bin TL'lik idari para cezası, yüzde 27,89'luk artış senaryosunda rekor bir seviyeye tırmanacak.

Yapılan hesaplamalara göre bu ihlalin cezasına tam 50 bin 202 TL zam gelecek. Böylece trafikte öfkesine yenik düşerek aracını terk eden sürücüler, 2027 yılı itibarıyla 230 bin 202 TL gibi astronomik bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kırmızı Işık, Cep Telefonu ve Emniyet Kemeri Tarifeleri

Sadece ağır ihlaller değil, sürücülerin günlük trafik akışında sıkça yaptığı hataların bedeli de yeni yılda cep yakacak boyutlara ulaşıyor. Yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı baz alınarak yapılan hesaplamalara göre; kırmızı ışıkta ilk kez geçen sürücüler ile seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan kişilere kesilecek ceza tutarı 6 bin 391 TL olarak uygulanacak. Can güvenliğinin en temel unsuru olan emniyet kemerini takmamanın bedeli ise yeni yılda 3 bin 195 TL seviyesine yükselecek.

Kesin Rakamlar Ekim Ayı Verisiyle Netleşecek

Paylaşılan tüm bu zamlı tutarların şu an için ekim ayı enflasyon beklentileri ve yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı varsayımına dayandığının altı çiziliyor. Trafik cezalarında 2027 yılı boyunca geçerli olacak kesin ve resmi rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan ekim ayı Yİ-ÜFE verilerinin netleşmesinin ardından kesinlik kazanacak. Ayrıca ilgili ceza maddelerinde Cumhurbaşkanlığı kararı veya yeni bir yasal düzenleme ile farklı bir oran belirlenmesi halinde uygulanacak tutarların değişiklik gösterebileceği de belirtiliyor.