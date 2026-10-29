Geleneksel lezzetler arasında yer alan yayla çorbasında kesilmeyi önlemenin ve ideal kıvamı yakalamanın püf noktaları paylaşıldı. Yoğurtlu terbiyenin ılıştırılması ve tuzun en son eklenmesi çorbanın pürüzsüz kalmasını sağlıyor.

Yoğurt, pirinç ve nanenin birleşimiyle hazırlanan yayla çorbası, sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında bulunuyor. Lezzetli bir çorba hazırlarken pirincin gereğinden fazla kullanılması kıvamın aşırı koyulaşmasına yol açarken, yoğurdun doğrudan kaynar suya dökülmesi ise kesilmeye neden olabiliyor.

Yayla Çorbasının Kesilmesi Nasıl Önlenir?

Yayla çorbasının kesilmesini engellemek için yoğurtlu terbiyenin tenceredeki sıcak suyla ılıştırılması gerekir. Tenceredeki pirinç suyundan alınan birkaç kepçe sıcak su azar azar terbiyeye katılıp çırpılmalı, sıcaklık dengelendikten sonra karışım tencereye yavaşça aktarılarak sürekli karıştırılmalıdır.

Tam Ölçülü Yayla Çorbası Malzemeleri

Pürüzsüz ve dengeli bir lezzet elde etmek için tarifte yer alan malzeme dengesi büyük önem taşır:

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane ve damak zevkine göre tuz

Adım Adım Yayla Çorbası Hazırlanışı

Yıkanan pirinçler 4 su bardağı su içerisinde yumuşayana dek haşlanır. Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısı pürüzsüz olana kadar çırpılır; ardından kalan 1 su bardağı soğuk su karışıma ilave edilir. Tenceredeki sıcak pirinç suyundan birkaç kepçe alınarak terbiyeye yavaşça eklenir ve sıcaklık farkı azaltılır.

Hazırlanan ılık terbiye tencereye yavaşça dökülür ve çorba orta-kısık ateşte sürekli karıştırılarak kaynama noktasına ulaştırılır. Hafif kaynama başladıktan sonra birkaç dakika daha pişirilir. Çorbanın dokusunun pürüzsüz kalması için tuz mutlaka pişirme sürecinin son aşamasında eklenmelidir. Tavada eritilen tereyağında nane kısa süre kızdırılarak çorbanın üzerine gezdirilir.

Servis Öncesi Kıvam Ayarı

Yayla çorbası tencerede bekledikçe pirinçlerin sıvıyı çekmesi sebebiyle zamanla yoğunlaşabilir. Bu duruma karşı servis öncesinde az miktarda sıcak su eklenip karıştırılarak arzu edilen akışkan doku kolaylıkla yeniden sağlanabilir.