Senaryosunu Gupse Özay’ın kaleme aldığı ve Türkiye’nin ilk IMAX animasyon filmi unvanını taşıyan “Gupi ve Gülmeyen Kral”, vizyona girdiği ilk üç günde elde ettiği 136 bin 539 seyirci rakamıyla 2026 yılının gişe rekorunu kırdı. Film, hem konusu hem de ünlü isimlerden oluşan seslendirme kadrosuyla sinemaseverlerin akınına uğruyor.

Türk sinemasının üretken isimlerinden biri olan ve her projesiyle adından söz ettiren Gupse Özay’ın kaleme aldığı, Türk sinema sektöründe bir ilke imza atan “Gupi ve Gülmeyen Kral” vizyona girdiği günden bu yana büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Türkiye’nin ilk IMAX animasyon filmi olma özelliğini taşıുന്ന bu dev yapım, vizyondaki ilk üç gününde elde ettiği rakamlarla 2026 yılının sinema sezonuna damgasını vurmayı başardı. Seyircilerden tam not alan film, hem teknik altyapısı hem de büyüleyici hikâyesiyle sinema salonlarında kuyruklar oluşturdu.



Gizemli Bir Dolapla Başlayan Renkli Macera

Filmin merkezinde, kahramanımız Gupi ve arkadaşlarının yaşadıkları apartmandaki boş ve kimsesiz bir daireye pasta götürmesiyle başlayan sıra dışı olaylar yer alıyor. Dairedeki gizemli bir dolabın içinden geçerek kendilerini karanlık, renksiz ve derin bir hüznün hâkim olduğu tamamen farklı bir boyutta bulan kahramanlar, kendilerini büyük bir mücadelenin içinde buluyorlar. Bu kasvetli dünya, neşesini tamamen kaybetmiş olan Gülmeyen Kral’ın krallığıdır. Kral hiç gülmediği için tüm halk da derin bir mutsuzluğa gömülmüştür. Kendi dünyalarına güvenle dönmenin yollarını arayan Gupi ve arkadaşları, bir yandan da bu mutsuz krallığa neşeyi ve mutluluğu yeniden kazandırmak için Kral’ı güldürmek üzere birbirinden eğlenceli ve tehlikeli maceralara atılıyorlar.

Yıldızlarla Dolu Seslendirme Kadrosu

Yalnızca konusu ve görsel dünyasıyla değil, aynı zamanda Türk sanat ve müzik dünyasının tanınmış simalarından oluşan seslendirme kadrosuyla da dikkat çeken film, izleyicilere ses şöleni sunuyor. Projenin başrol karakteri Gupi’ye senarist Gupse Özay hayat verirken, kadrodaki diğer isimler şu şekilde sıralanıyor:

Gupse Özay : Gupi karakteri

Barış Arduç : Rockçı karakteri (Ayrıca film için hazırlanan “Gülesim Yok” şarkısını seslendiriyor)

Can Bonomo : Uşak karakteri

Rüzgar Özacun : Papi karakteri

Dora Kaplan : Sepi karakteri

Ayris Kaplan : Beto karakteri

Arda Kavaklıoğlu: Memduh Abi karakteri

Bu güçlü kadro, karakterlerin ruh hâlini ve mizahi yönlerini sinemaseverlere aktarırken animasyon dünyasına ayrı bir soluk getiriyor.

2026 Yılının En İyi Gişe Açılışı

Magazin ve sinema kulislerinde büyük yankı uyandıran gişe rakamları, filmin başarısını tescilledi. Gupse Özay’ın hem yazıp hem de seslendirdiği “Gupi ve Gülmeyen Kral”, 2026 yılında vizyona giren yerli yapımlar arasında ilk üç günde 136 bin 539 kişi tarafından izlenerek kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. Vizyona girdiği ilk hafta sonu itibarıyla zirveye yerleşen yapım, yılın en iyi açılış yapan filmi unvanını elde etti. Hem çocukların hem de yetişkinlerin büyük beğenisini kazanan bu eğlenceli animasyon, vizyonda kalacağı haftalar boyunca adından sıkça söz ettirmeye devam edeceğe benziyor.