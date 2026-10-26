MasterChef Türkiye'de 25 Ekim 2026 Pazar akşamı nefes kesen bir eleme gecesi geride kaldı. Birbirinden iddialı sekiz yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği gecede, Danilo şefin tabağı kritik eşik oldu. Son ikiye kalan Emre ve Ayşe rekabetinde en başarısız tabağı çıkaran Emre, yarışmaya ve hayallerine veda eden isim oldu.

TV ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 25 Ekim 2026 Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde, haftanın en kritik gecesi olan eleme heyecanı yaşandı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, potada yer alan sekiz iddialı yarışmacı tezgah başında adeta ter döktü. Hem mavi takım hem de kırmızı takım rekabetinin ardından şekillenen eleme potası, izleyicilere soluk kesen anlar yaşattı.

Eleme Potasında Kıyasıya Mücadele

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve kayıplar sonrasında eleme potasına giren isimler büyük bir baskı altındaydı. Bu hafta potada Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp yer alıyordu. Yarışmacıların tamamı, MasterChef hayallerine erken veda etmemek ve ana kadroda kalabilmek için en iyi tabaklarını çıkarmak üzere tezgah başına geçti. Şeflerin istediği konseptler ve teknikler doğrultusunda ter döken yarışmacılar, hata yapmamak için büyük bir dikkat sarf etti.

Gecenin ilk etabında jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle potadan çıkmayı başaran isimler derin bir nefes alırken, tehlike bölgesinde kalan yarışmacılar için heyecan tavan yaptı. İkinci turda ise rekabet kızıştı ve eleme potasının kritik aşamasına kalan isimler netleşti.

Danilo Şefin Tabağı Kader Anı Oldu

Gecenin en kritik dakikaları, son aşamada kalan yarışmacılar arasında yaşandı. Eleme potasında sona kalan Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp ikilisi, potadan kurtulmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Bu etapta şefler, uluslararası mutfaktan özel bir tarifi ve tekniği yarışmacılardan talep etti. Özellikle Danilo şefin tabağını en kusursuz şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar zamanla yarıştı.

Jüri üyelerinin yaptığı titiz tadım ve değerlendirmeler sonucunda geceye damga vuran hatalar birer birer ortaya döküldü. Rakiplerine göre tabakta dezavantajlı duruma düşen yarışmacılar, gecenin sonucunu belirlemek üzere son ikiye bırakıldı.

MasterChef'e Veda Eden İsim Emre Oldu

Gecenin en zor anlarında son ikiye kalan Emre ve Ayşe, şeflerin karşısında büyük bir heyecanla bekledi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın ortak kararıyla, tabağındaki teknik hatalar ve lezzet eksiklikleri nedeniyle rakiplerinin gerisinde kalan Emre, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim olarak açıklandı.

Stüdyoda duygusal anların yaşandığı veda konuşmasında Emre, yaşadığı deneyimlerin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek jüri üyelerine ve arkadaşlarına teşekkür etti. MasterChef rüyası sona eren yarışmacının vedası, hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodakileri hüzünlendirdi. Yarışmada ana kadro mücadelesi kalan yarışmacılarla tüm hızıyla devam ediyor.