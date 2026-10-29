Teknolojinin ve sosyal medyanın hayatımızın merkezinde yer almasıyla birlikte siber dolandırıcılar da masum kullanıcıları tuzağa düşürmek için her gün yeni ve daha sinsi yöntemler geliştiriyor. Son günlerde cep telefonlarına ve mesajlaşma uygulamalarına düşen "1 Kasım" tarihli yaş doğrulaması ve hesap kapatma uyarıları, milyonlarca vatandaşı hedef alan yeni bir kimlik avı (phishing) dalgasını gözler önüne serdi. Hukukçular ve siber güvenlik uzmanları, hesaplarını kaybetme korkusu yaşayan kullanıcıları avlamaya çalışan dolandırıcılara karşı ardı ardına uyarılarda bulunuyor.

"1 Kasım" Yalanıyla Panik Yaratarak Tuzağa Çekiyorlar

Dolandırıcılar, sosyal medya kullanıcılarının profillerini ve kişisel verilerini ele geçirmek için psikolojik baskı yöntemlerini ustalıkla kullanıyor. Telefonlara gönderilen sahte mesajlarda, platformların güvenlik politikaları veya yeni yasalar bahane edilerek hesapların 1 Kasım tarihi itibarıyla kalıcı olarak kapatılacağı iddia ediliyor. Kullanıcıların bu durumdan kurtulmak için belirtilen süre içinde ekteki bağlantıya tıklayarak acil yaş doğrulaması yapması gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede insanlarda acele etme ve panik duygusu yaratılarak mantıklı düşünmeleri engelleniyor.

Deşifre Edilen Örnek Mesajlar ve Sahte Siteler

Uzmanlar ve hukukçular tarafından incelenen ve dolandırıcıların yayılıma soktuğu örnek mesajlar, tehlikenin boyutunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Vatandaşların telefonuna gelen o sahte mesajlardan bazıları şunlardır:

"1 Kasım itibarıyla sosyal medya hesabınız kapatılacaktır. Hesabınızı güvende tutmak için lütfen yaşınızı doğrulayın: hesap-dogrula.com"

"Hesabınız yaş sınırı nedeniyle askıya alınmıştır. 24 saat içinde yaş doğrulaması yapmazsanız kalıcı olarak kapatılacaktır: yas-dogrulama.org"

"Hesabınıza erişim kısıtlandı. 1 Kasım'dan sonra hesabınız kapatılacaktır. Devam etmek için yaşınızı doğrulayın: sosyalmedya-verify.com"

"Sosyal medya hesabınızın yaş doğrulaması tamamlanmadı. 1 Kasım itibarıyla hesabınız kapatılacaktır. Lütfen hemen doğrulayın: yas-onayi.com"

Bu sahte bağlantılara tıkladıklarında kullanıcılar, gerçek platformların birebir aynısı olan tuzak internet siteleriyle karşılaşıyor. Giriş yapmaya çalışan talihsiz vatandaşlar, kullanıcı adlarını ve şifrelerini bu sitelere girdikleri anda hesaplarının kontrolünü tamamen siber suçlulara kaptırıyor.

Hesaplarınızı Korumak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Siber güvenlik uzmanları, sosyal medya devlerinin hiçbir zaman kullanıcılarına SMS veya harici mesajlar yoluyla "linke tıklayarak yaş doğrulaması yapın" şeklinde taleplerde bulunmadığının altını çiziyor. Profilinizle ilgili herhangi bir sorun yaşandığında bunu ancak uygulamanın kendi resmi ayar menüleri üzerinden görebileceğiniz belirtiliyor.

Beklenmeyen, panik yaratan ve şüpheli alan adlarına sahip olan bağlantılara asla tıklanmaması, kişisel şifrelerin hiçbir web sitesiyle paylaşılmaması hayati önem taşıyor. Dolandırıcıların bu tür güncel tarihli bahaneleri sürekli güncellediğini belirten yetkililer, vatandaşların dijital okuryazarlık bilinciyle hareket etmesi ve bu tür tuzaklara karşı son derece temkinli olması gerektiğini vurguluyor.