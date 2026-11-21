Çinli teknoloji devi Huawei, merakla beklenen yeni alt markası OSTA'yı ve bu serinin ilk akıllı telefonu OSTA O1 Pro'yu resmen tanıttı. Geniş gövde tasarımı, 7.000 mAh kapasiteli devasa bataryası ve 200 megapiksellik ana kamerasıyla dikkat çeken cihazın 775 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı açıklanırken, Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Küresel akıllı telefon pazarında yenilikçi donanımları ve kendine özgü ekosistem hamleleriyle adından söz ettiren Çinli teknoloji devi Huawei, ürün gamını genişletmeye yönelik tarihi bir adım attı. Şirket, bugün gerçekleştirdiği resmi duyuru ile OSTA adını verdiği yeni alt markasını ve bu markanın ilk amiral gemisi adayı olan OSTA O1 Pro modelini teknoloji dünyasının beğenisine sundu. Alışılmışın dışındaki geniş gövde yapısıyla rakiplerinden ayrışan yeni model, üç farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Donanım tarafında oldukça iddialı bir tabloyla kullanıcıların karşısına çıkan cihaz, gücünü Huawei'nin geliştirdiği Kirin 9030S işlemciden alıyor. Ön yüzünde 6,39 inç boyutunda ve "16:9.5" en-boy oranına sahip düz bir 1,5K LTPS ekran barındıran telefon, hem multimedya tüketiminde hem de günlük kullanımda geniş bir görüş alanı vadediyor. Cihazın en çok konuşulan özelliklerinin başında ise ince kasasına rağmen sığdırılan 7.000 mAh kapasiteli dev batarya geliyor. 66W hızlı şarj desteğiyle gelen bu pil, yoğun kullanımda dahi uzun süreli kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kamera yetenekleri konusunda da çıtayı oldukça yukarı taşıyan OSTA O1 Pro, arka panelinde üst düzey fotoğrafçılık donanımlarına ev sahipliği yapıyor. Telefonda 1/1,28 inç RYYB sensörlü 200 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir geniş açı ana kamera yer alırken, bu lense 3,7x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksellik RYYB periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Katlanabilir bir form faktörüne sahip olmayan telefonun gövde kalınlığı yalnızca 6,68 mm, toplam ağırlığı ise 200 gram olarak açıklandı.

Yazılım tarafında yapay zeka odaklı geliştirilen HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition işletim sistemi üzerine inşa edilen akıllı telefon, akıllı asistan yetenekleri ve sistem optimizasyonuyla öne çıkıyor. Çin pazarındaki başlangıç fiyatı 775 dolar olarak duyurulan Huawei OSTA O1 Pro için Türk teknoloji tutkunlarını üzecek bir ihtimal de gündemde. Paylaşılan ilk bilgilere göre henüz yüzde yüz kesinlik kazanmamış olsa da bu özel modelin Türkiye'ye resmi olarak getirilmeyebileceği ifade ediliyor.