İPOS Mobil Ulaşım Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen yapay zeka destekli güvenlik ve takip sistemi, Türkiye genelinde 40 binden fazla taksi ve minibüste aktif olarak kullanılmaya başlandı. Kamera, panik butonu, GPS ve taksimetre verilerini tek merkezde toplayan sistem, tehlike anında tepe lambasında "SOS" uyarısı yakıp canlı görüntü aktarırken riskli sürüşleri de anlık tespit ediyor.

Ticari taksiler ve minibüslerde hem yolcu hem de sürücü güvenliğini üst seviyeye taşımayı amaçlayan yeni nesil teknoloji altyapısı Türkiye genelinde hızla yaygınlaşıyor. İPOS Mobil Ulaşım Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen entegre sistem, ülke çapında 40 binden fazla taksi ve minibüste aktif olarak devreye alındı. Araç içi kamera, GPS, taksimetre ve acil durum donanımlarını tek merkezde birleştiren bu yapı, şehir içi ulaşımda güvenlik standartlarını yeniden tanımlıyor.

Taksilerde Güvenlik Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Taksilerde güvenlik sistemi altyapısı, araca binildiği andan itibaren tüm yolculuk sürecini plaka, konum ve zaman damgasıyla kayıt altına alıyor. Bu sayede olası bir adli vaka ya da anlaşmazlık durumunda aracın izlediği güzergâh ve yolculuk saatleri net biçimde tespit edilebiliyor. Elde edilen veriler ve kamera kayıtları, savcılık kararları doğrultusunda ilgili adli ve güvenlik birimleriyle paylaşılıyor.

Yolcu güvenliğini doğrudan güçlendiren karekod uygulaması da sistemin dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Yolcular araç içindeki karekodu okutarak bindikleri aracın plaka bilgisini ve canlı konumunu yakınlarıyla anında paylaşabiliyor. Ayrıca yolcu ekranı üzerinden sürücünün kimlik bilgilerine ulaşılabiliyor ve ihtiyaç halinde doğrudan Alo 153 hattına şikâyet veya bildirim iletilebiliyor.

Taksi SOS ve Panik Butonu Tehlike Anında Neler Yapıyor?

Sistemin acil durum mekanizması olan taksi SOS uygulaması, hem yolcunun hem de sürücünün kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilen panik butonlarıyla çalışıyor. Herhangi bir tehlike anında butona basıldığında izleme merkezine doğrudan acil durum alarmı düşüyor ve kabin içi kamera görüntüleri merkeze canlı olarak aktarılıyor.

Aynı anda aracın dışındaki tepe lambasında belirgin şekilde "SOS" yazısı yanmaya başlıyor. Bu görsel uyarı, çevredeki diğer sürücülerin, yayaların ve devriye gezen güvenlik güçlerinin durumu hızla fark ederek müdahale etmesine ve ihbarda bulunmasına olanak tanıyor.

Minibüs Güvenliği İçin Yapay Zeka ve 4 Dilde Sesli Anons

Minibüs güvenliği ve taksi taşımacılığında kaza risklerini en aza indirmek amacıyla sistemin arka planında gelişmiş bir yapay zeka algoritması görev yapıyor. Yapay zeka modülü; aşırı hız ve tehlikeli takip mesafesinin yanı sıra sürücünün direksiyon başında uyuklamasını, dikkat dağınıklığını ve seyir halinde cep telefonu kullanmasını anlık olarak algılayabiliyor.

Riskli bir durum saptandığında sistem önce sürücüyü sesli uyarılarla ikaz ediyor, eş zamanlı olarak da kontrol merkezine bildirim iletiyor. Paylaşılan verilere göre bu altyapı üzerinden Türkiye genelinde günde 250 bini aşkın güvenlik uyarısı kaydediliyor.

Öte yandan taksimetreye entegre edilen çok dilli sesli bilgilendirme özelliği de hizmet kalitesini korumayı hedefliyor. Yolculuğun başlangıcında ve bitişinde ücret bilgisi İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca dillerinde sesli anons edilerek özellikle yabancı turistlerin ücretlendirme konusunda yanıltılmasının önüne geçiliyor.