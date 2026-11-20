Çinli teknoloji devi Huawei, bugüne kadar ürettiği en ince katlanmayan Mate serisi akıllı telefonu Mate 90 Air modelinin resmi görsellerini paylaştı. 24 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek büyük etkinlikte vitrine çıkacak olan cihazın göz alıcı renk seçenekleri, bellek kapasiteleri ve sızdırılan iddialı teknik detayları teknoloji tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Akıllı telefon pazarında yenilikçi tasarımları ve ince gövde mühendisliğiyle dikkat çeken Huawei, merakla beklenen yeni amiral gemisi Mate 90 Air için geri sayımı resmen başlattı. Şirket, 24 Kasım 2026 tarihinde Çin'de gerçekleştireceği büyük lansman öncesinde cihazın ilk resmi tasarım görsellerini, renk alternatiflerini ve depolama konfigürasyonlarını kamuoyuyla paylaştı. Huawei yetkililerinin aktardığı bilgilere göre Mate 90 Air, markanın bugüne kadar geliştirdiği en ince katlanmayan Mate telefonu olma unvanını taşıyacak. Cihazın milimetrik kesin kalınlık ölçüsü henüz resmi olarak açıklanmasa da paylaşılan görsellerdeki zarif profil şimdiden büyük beğeni topladı.

Tanıtım öncesinde Çin'deki resmi Vmall çevrimiçi mağazasında da listelenmeye başlanan cihaz, tasarım çizgisiyle serinin karakteristik mirasını modern dokunuşlarla birleştiriyor. Arka panelde iki farklı tonun uyumundan oluşan estetik bir yüzey ve merkezde konumlandırılan büyük, dairesel bir kamera modülü dikkat çekiyor. Kullanıcıların beğenisine sunulacak renk paleti ise üç şık seçenekten oluşuyor: Rose Gold, Moon Silver ve Obsidian Black. Donanım tarafındaki bellek ve depolama seçeneklerini de netleştiren Huawei, bu modelde iki farklı versiyon sunacak. Kullanıcılar 12 GB RAM ile 256 GB depolama veya 12 GB RAM ile 512 GB depolama alternatifleri arasından tercih yapabilecek.

Cihazın tüm donanım tablosu henüz resmiyet kazanmasa da teknoloji dünyasının güvenilir bilgi kaynaklarından Digital Chat Station, telefonun öne çıkan teknik detaylarını sızdırdı. İddialara göre Mate 90 Air, dört kenarı kavisli yapıya sahip 7 inçlik geniş bir ekranla, yan çerçeveye entegre edilmiş parmak izi okuyucuyla ve 66W kablolu hızlı şarj desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Aynı kaynağın aktardığı bilgilere göre telefonun kasa kalınlığı 6 ile 7 milimetre arasında yer alacak. Geçtiğimiz yıl Kasım 2025'te tanıtılan selefi Mate 70 Air modelinin 6,6 milimetrelik gövdeye ve 6.500 mAh bataryaya sahip olduğu düşünüldüğünde, yeni modelin incelik ve pil kapasitesi dengesinde çıtayı daha da yukarı taşıması bekleniyor.

Huawei'nin 24 Kasım'da gerçekleştireceği bu dev teknoloji şovu yalnızca Mate 90 Air ile sınırlı kalmayacak. Şirket aynı sahnede yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Mate X8 modelini de teknoloji meraklılarının beğenisine sunarak yılın en kapsamlı ürün tanıtımlarından birine imza atacak.