Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök ile dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Mesut Özil, Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlenirken, Uluğ'un dantelli gelinliği sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türk pop müziğinin başarılı ve sevilen seslerinden Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök ile sonunda nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının örnek gösterilen ilişkileri arasında yer alan ve 10 yıllık büyük bir aşkı geride bırakan ünlü çiftin evlenmesi, hayranları ve sanat camiasında büyük bir sevinç yarattı. Uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen ikili, yakın çevrelerinin katıldığı sade ama şık bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Çiftin evlilik yolundaki ilk büyük adımı, Asil Gök'ün romantik bir doğum günü sürpriziyle atılmıştı. Romantik anların ardından müzisyen çift, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evliliğe resmi olarak yeşil ışık yakmıştı. Nişan sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda mutluluğunu dile getiren Derya Uluğ, o dönem "Çok tatlı, sade, tam istediğimiz gibi gönlümüze göre güzel bir gün oldu" ifadelerini kullanarak hislerini paylaşmıştı. Nişanlılık sürecini oldukça gözlerden uzak ve sakin yaşamayı tercih eden ikili, sonunda beklenen büyük haberi dün akşam sevenleriyle paylaştı.

Dün akşam gerçekleştirilen düğün töreninde ünlü şarkıcı Derya Uluğ, şıklığı ve zarifliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Nikahta straplez ve detaylı dantelli bir gelinlik modeli tercih eden başarılı sanatçı, sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girdi. Derya Uluğ'un sade ve asil tarzı moda otoritelerinden de tam not alırken, çiftin düğün töreninden paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlerin buluştuğu bu özel gecenin en çok merak edilen detaylarından biri de nikah şahitleri oldu. Uzun yıllara dayanan dostlukları ve projeleriyle tanınan ünlü çiftin nikah şahitliğini Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Mesut Özil, ünlü yapımcı Polat Yağcı ve DMC Genel Müdürü Samsun Demir üstlendi. Sektörün önde gelen isimlerinin şahitlik ettiği bu anlamlı nikah, cemiyet ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

10 yıllık büyük bir aşkı geride bırakarak mutlu sona ulaşan Derya Uluğ ve Asil Gök çifti, balayı planları ve önümüzdeki günlerde yapacakları yeni projelerle de adından söz ettirmeye devam edeceğe benziyor. Hayranlarının uzun süredir büyük bir merakla beklediği bu mutlu haber, magazin gündemine damgasını vururken, çifte sosyal medyada binlerce tebrik mesajı yağdı.