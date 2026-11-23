İstanbul Sarıyer’de kaçan dişi aslanı yakalama çalışmaları havadan ve karadan sürerken, bölgede bulunan milli sporcu Avatar Atakan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aslana yaklaşık 150-200 metre mesafede olduğunu belirten ünlü ismin, panik yaşayan eşiyle arasındaki "Camı kırmaz değil mi?" mesajlaşmasını yayınlaması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve tüm kentin gündemine oturan firari aslan paniği, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte devam ediyor. Bir vatandaşın bölgede vahşi bir hayvan gördüğü yönündeki acil ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ve doğa koruma birimleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan analizler neticesinde görüntülere yansıyan hayvanın dişi bir aslan olduğu değerlendirilirken, çevrede yaşayan mahalle sakinleri Jandarma ekipleri tarafından megafonlarla ve devriye anonslarıyla dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Bölgedeki ormanlık alan ve yerleşim yerleri çevresinde yoğunlaşan arama-tarama operasyonları havadan dron ve helikopter destekli kameralarla saniye saniye görüntülendi. Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren İstanbul Valiliği, yaptığı resmi açıklamada "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer vererek operasyonun büyük bir titizlikle yürütüldüğünü duyurdu. Mahalle genelinde tedirgin bekleyiş sürerken, bölgede ikamet eden ünlü isimlerden de dikkat çekici paylaşımlar gelmeye başladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede gündemin zirvesine yerleşen Avatar Atakan lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan, kaçan aslana oldukça yakın bir noktada bulunduğunu takipçilerine duyurdu. Gece karanlığında çalılıkların hemen yanında duran bir aslan görselini kişisel hesabından yayınlayan ünlü isim, fotoğrafın üzerine "Şu an aramızda 150 200 m var" notunu düştü. Bölgedeki hareketliliğin ve endişenin en üst seviyeye çıktığı dakikalarda gelen bu paylaşım, takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Avatar Atakan’ın eşi Serap Korkmaz’ın büyük bir korku ve panik yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü sporcu, eşiyle arasında geçen özel mesajlaşmaların ekran görüntüsünü de takipçileriyle paylaşarak evdeki heyecanı gözler önüne serdi. Eşi Serap Korkmaz’ın endişe dolu "Camı kırmaz dimi" sorusuna soğukkanlı ve esprili bir yanıt veren Avatar Atakan’ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü dövüşçünün ringdeki cesaretine atıfta bulunarak aslanla karşılaşması durumunda yaşanabilecek senaryolar üzerine esprili yorumlar yaparken, yetkililerin hayvanı sağ salim kontrol altına alma çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor.