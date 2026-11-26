UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında Galatasaray’ın RAMS Park’ta İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı 1-0 mağlup ettiği kritik mücadelenin son dakikalarında sakatlık şüphesiyle oyundan sedye veya sekerek ayrılan Lucas Torreira, maçın ardından gece kulübünde görüntülendi. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Uruguaylı yıldızın, zafer kutlamaları için eğlence mekanına sekerek gitmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının beşinci haftasında Türk futbol severleri ekrana kilitleyen çok kritik bir mücadele geride kaldı. Sahasında İngiltere’nin köklü ekiplerinden Aston Villa’yı konuk eden Galatasaray, taraftarının muazzam desteğiyle sahadan 1-0’lık zaferle ayrılarak gruptaki iddiasını da tescilledi. Sarı-kırmızılı camiada galibiyetin coşkusu tüm şehri sarsarken, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan endişe verici bir sakatlık ve hemen ardından gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan görüntüler spor kamuoyunun odağı haline geldi.

Mücadelenin hakemi son düdüğe hazırlanırken, orta alandaki kesintisiz presi, ikili mücadelelerdeki sertliği ve bitmek bilmeyen temposuyla takımın yükünü sırtlayan Lucas Torreira, karşılaşmanın 90+2. dakikasında yaşadığı ani bir fiziksel sorun nedeniyle kendini yere bıraktı. Saha kenarına doğru oldukça zorlanarak ve sekerek gelen Uruguaylı yıldız orta saha oyuncusu, teknik heyetin ve sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna devam edemedi. Takımın en kritik isimlerinden birinin bu şekilde kenara gelmesi, hem tribünlerdeki binlerce taraftarı hem de ekran başındaki futbolseverleri ciddi şekilde korkuttu. Torreira’nın yerine oyuna tecrübeli isim İlkay Gündoğan dahil olurken, maç sonrasında herkesin akklındaki tek soru yıldız futbolcunun durumunun ne olacağıydı.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından stat çıkışında basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği 28 yaşındaki başarılı futbolcu, sağlık durumuyla ilgili yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu. Kendisini genel olarak iyi hissettiğini, ortada büyük bir sakatlık riskinin bulunmadığını belirten Torreira, takımının aldığı üç puanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek stattan ayrıldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan sürpriz bir gelişme, tüm bu açıklamaların ve duyulan endişelerin önüne geçti.

Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen bu dev galibiyeti arkadaşlarıyla birlikte kutlamak isteyen Lucas Torreira, maçın ardından İstanbul’un gözde gece kulüplerinden birine gitti. Eğlence mekanının girişinde kameralara yansıyan görüntülerde, sahada yaşadığı fiziksel sorunun etkilerinin hala devam ettiği ve yıldız futbolcunun mekana sekerek girdiği açıkça görüldü. Bir yandan sarı-kırmızılı taraftarların sevgisine karşılık veren, diğer yandan yürümekte zorlandığı gözlenen Uruguaylı oyuncunun bu anları sosyal medyada hızla yayıldı. Kimi futbolseverler oyuncunun galibiyet kutlamasına katılmasına hak verirken, kimileri ise önümüzdeki haftalarda oynanacak yoğun fikstür öncesinde daha dikkatli olması gerektiği yönünde eleştirilerde bulundu. Teknik heyetin bu görüntüler sonrasında oyuncunun sağlık durumunu yeniden değerlendireceği ve yapılacak kontrollerin ardından net bir karar alınacağı öğrenildi.