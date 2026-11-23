Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, beş yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Maxx Morando ile gözlerden uzak, sade bir törenle dünyaevine girdi. Bir dönem efsanevi sanatçı Frank Sinatra’ya ait olan tarihi malikânede gerçekleşen açık hava nikahında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü yıldız, düğün detaylarını basından gizledi.

Dünya müzik sahnesinin en dikkat çeken ve sansasyonel isimlerinden biri olan Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, özel hayatıyla ilgili aldığı sürpriz kararla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Kariyeri boyunca imza attığı hit şarkılar, sahne şovları ve cesur tarzıyla sürekli konuşulan 33 yaşındaki ünlü yıldız, yaklaşık beş yıldır gözlerden uzak bir şekilde sürdürdüğü ilişkisini nikah masasına taşıdı. Başarılı sanatçının, kendisi gibi müzisyen olan uzun süreli sevgilisi Maxx Morando ile sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı. Çiftin, gösterişli ve kalabalık Hollywood düğünlerinin aksine son derece samimi, sade ve yalnızca en yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyonu tercih ettiği öğrenildi.

Medyadan ve meraklı gözlerden tamamen uzak tutulmaya çalışılan bu gizli nikah töreninin adresi ise en az evlilik haberi kadar büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre ünlü çift, mutluluğa "evet" demek için bir dönem Amerikan müziğinin efsanevi ismi Frank Sinatra’ya ait olan tarihi bir malikâneyi seçti. Doğayla iç içe, açık havada düzenlenen bu romantik törende her detayın büyük bir titizlikle ve gizlilik içinde planlandığı belirtildi. Düğünün yapılacağı mekan, tarih ve davetli listesi hakkında öncesinde hiçbir açıklama yapmayan ikili, bu özel günlerini tamamen kendilerine saklamayı başardı.

Tören boyunca romantik ve duygusal anlar yaşanırken, dünyaca ünlü yıldızın heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. Gelinlik tercihiyle moda otoritelerinden tam not alan Miley Cyrus, uzun kollu ve beyaz saten gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı. Zarafeti ve sadeliği ön plana çıkaran gelinliğiyle beğeni toplayan sanatçının yanında, damat Maxx Morando ise siyah klasik smokiniyle şıklığını tamamladı. Sınırlı sayıdaki davetlinin huzurunda birbirlerine ömür boyu mutluluk yemini eden çiftin töreninde duygu dolu dakikalar yaşandı.

Nikah sırasında mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Miley Cyrus, bu anlarla yakın çevresini de duygulandırdı. Evliliklerini magazinin yoğun ilgisinden korumaya kararlı olan çiçeği burnunda evliler, tören sonrasında da organizasyona dair detayları paylaşma konusunda oldukça ketum davrandı. Müzik dünyasındaki uyumlarını özel hayatlarına da taşıyan Miley Cyrus ve Maxx Morando çiftinin bu sürpriz nikahı, hayranları tarafından büyük bir sevinç ve tebrik mesajlarıyla karşılanırken, ünlü şarkıcının törenden özel kareleri sosyal medya hesabından paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.