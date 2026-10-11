2026-2027 kış lastiği uygulaması için sürücülerin hazırlık takvimi netleşti. Yürürlükteki düzenlemeye göre şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarda zorunluluk 15 Kasım’da başlayacak, 15 Nisan’da sona erecek. Peki, hususi otomobillerde kış lastiği zorunlu mu? İşte değişen tarihler, uygulamanın kapsamı, valiliklerin yetkisi ve kış mevsimi öncesinde araç sahiplerinin mutlaka bilmesi gereken önemli ayrıntılar.

2026-2027 Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araç sahiplerinin gündeminde kış lastiği uygulaması bulunuyor. Özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan sürücüler, lastik değişimi için son tarihi ve zorunluluğun hangi araçları kapsadığını araştırıyor. Önceki yıllardan kalan 1 Aralık bilgisi ise güncel uygulamayla ilgili karışıklığa neden olabiliyor.

Yürürlükteki düzenlemeye göre 2026-2027 döneminde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Bu takvim, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için geçerli. Düzenlemede başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl tekrarlanacak şekilde belirlendiği için mevcut hüküm, yaklaşan kış sezonunun takvimini de ortaya koyuyor.

Kış lastiği uygulaması artık beş ay sürüyor

Kış lastiği zorunluluğu geçmişte 1 Aralık ile 1 Nisan arasındaki dört aylık dönemi kapsıyordu. Ancak 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle uygulamanın başlangıcı 15 Kasım’a çekildi, bitişi ise 15 Nisan olarak belirlendi.

Böylece zorunluluk süresi beş aya çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarih değişikliğinin mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapıldığını açıkladı. Dolayısıyla 2026 yılında hazırlık yapan sürücülerin eski takvimdeki 1 Aralık tarihini esas almaması gerekiyor.

Lastik değişimini planlayan işletmeler açısından bu değişiklik, araçların kasım ayının ilk yarısında uygulamaya hazır hale getirilmesi anlamına geliyor. Birden fazla araçla taşımacılık yapan firmalar, servis randevularını ve araçların çalışma programını yeni başlangıç tarihine göre düzenleyebilir.

Hangi araçlarda kış lastiği zorunlu?

Uygulamanın temel kapsamını şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlar oluşturuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiğinin zorunlu olduğunu belirtiyor.

Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçlar, taşıma faaliyeti ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde bu kapsamda değerlendiriliyor. Tebliğde, taşıtın Türkiye’de tescil edilmiş olup olmamasının zorunluluk açısından belirleyici olmadığı da ifade ediliyor.

Bu nedenle yük veya yolcu taşımacılığı yapan araç sahiplerinin yalnızca araç modeline bakarak karar vermemesi gerekiyor. Aracın kullanım amacı, çalıştığı güzergâh ve bulunduğu ildeki uygulama kararları birlikte kontrol edilmeli.

Hususi otomobillerde kış lastiği zorunlu mu?

Özel otomobil sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri, aynı zorunluluğun bütün hususi araçlar için geçerli olup olmadığı. Bakanlığın açıklamasında ülke genelindeki şehirlerarası uygulama, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar üzerinden anlatılıyor. Hususi araç sahiplerine ise kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.

Bu çerçevede, “15 Kasım’dan itibaren bütün özel otomobiller için ülke genelinde aynı zorunluluk başlıyor” şeklindeki bir ifade uygulamanın kapsamını doğru yansıtmıyor. Bununla birlikte sürücüler, seyahat edecekleri bölgedeki duyuruları ve yol koşullarını ayrıca değerlendirmeli.

Günlük ulaşımda kullanılan bir otomobil ile düzenli şehirlerarası taşımacılık yapan bir aracın yükümlülükleri aynı başlık altında genellenmemeli. Araç sahipleri, kendi kullanım durumlarına ilişkin bilgiyi güncel resmî açıklamalar üzerinden kontrol edebilir.

Valilikler uygulama tarihlerini değiştirebilir mi?

İl sınırları içindeki kış lastiği uygulamasında valiliklerin kararları önem taşıyor. Bakanlığın açıklamasına göre valilikler, belirlenen tarih aralığını başlangıcın öncesinde ve bitişin sonrasında birer ay artırabiliyor. Bu nedenle sürücüler için yalnızca genel takvimi bilmek yeterli olmayabiliyor.

Özellikle farklı iller arasında çalışan araçlar açısından güzergâh üzerindeki yerel duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Bir ilde alınan kararın bütün Türkiye için geçerli olduğu varsayılmamalı. Aynı şekilde geçmiş sezonun valilik duyurusu, yeni sezonun kararı gibi değerlendirilmemeli.

Lastiklerde hangi özellikler kontrol edilmeli?

Kış hazırlığında lastiğin yalnızca takılmış olması yeterli görülmemeli; üzerindeki işaretler ve fiziksel durumu da kontrol edilmeli. Karayolları Genel Müdürlüğünün bilgilendirmesinde, kış lastiklerinin üzerinde M+S, kar tanesi veya her iki işaretin birlikte bulunması gerektiği belirtiliyor.

Aynı açıklamaya göre kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliği en az 4 milimetre, diğer araçlarda ise en az 1,6 milimetre olmalı. Bu değerler asgari sınırları ifade ediyor.

Lastik değişimi sırasında diş derinliğinin ölçülmesi, görünür hasarların incelenmesi ve aracın kullanımına uygun lastiğin seçilmesi hazırlık sürecinin temel adımları arasında yer alıyor. Araç sahipleri, uygunluk değerlendirmesini servis kontrolüyle birlikte yapabilir.

Araçta zincir bulunması zorunluluğu kaldırıyor mu?

Araçta patinaj zinciri taşınması veya gerektiğinde kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bakanlık, zincir ile kış lastiğinin birbirinin yerine değerlendirilmemesi gerektiğini açıklıyor. Ayrıca kış yolculuklarında zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanların bulundurulmasını öneriyor.

Bu nedenle zorunluluk kapsamındaki sürücüler, araçlarında zincir bulunduğu gerekçesiyle lastik değişimini ertelememeli. Hazırlık planında hem uygun lastik hem de güzergâhın gerektirdiği ekipman dikkate alınmalı.

Lastik değişimi için son günü beklemeyin

2026-2027 sezonunda hazırlıkların odak noktası, mevcut düzenlemeye göre 15 Kasım başlangıcı olmalı. Araç sahipleri, lastiklerinin durumunu önceden kontrol ettirerek gerekli değişim için randevu oluşturabilir. Özellikle düzenli taşımacılık yapan işletmeler açısından bakım ve lastik değişimini çalışma programıyla birlikte planlamak kolaylık sağlayabilir.

Sürücülerin sezon boyunca Bakanlık ve valilik açıklamalarını takip etmesi de önem taşıyor. Genel takvim 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 arasını kapsarken, yerel kararlar seyahat planında ayrıca dikkate alınması gereken ayrıntıları belirleyebiliyor.