Günlük hayatta karşılaşılan hukuki anlaşmazlıklar artarken vatandaşların internette en çok araştırdığı ve yargı mercilerine taşıdığı dosyalar belli oldu. Adalet Bakanlığı verileri ile hukuk çevrelerinin derlediği analizlere göre kira artışından kıdem tazminatına, miras paylaşımından maaş haczine ve sosyal medya suçlarına kadar 6 ana başlık en çok merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Ekonomik koşullar, konut piyasasındaki hareketlilik, çalışma hayatındaki uyuşmazlıklar ve dijitalleşen günlük yaşam, vatandaşların hukuki haklarını daha yakından sorgulamasına neden oluyor.

Özellikle yüksek yargı içtihatlarına ve emsal kararlara yönelik aramaların hız kazanmasıyla birlikte, Türkiye'de adliyelere en sık taşınan ve hukuk bürolarına en fazla danışılan konular netlik kazandı.

Veriler incelendiğinde; kira uyuşmazlıkları, aile ve miras davaları, işçi-işveren alacakları, icra süreçleri ve bilişim suçları toplam 6 temel başlıkta yoğunlaşıyor.

1. Kira ve Gayrimenkul Hukuku

Konut ve iş yeri kiralarındaki anlaşmazlıklar vatandaşların en çok yanıt aradığı alanların başında geliyor. Özellikle kira artış oranları ve ev sahiplerinin kiracıyı hangi şartlarda tahliye edebileceği (ihtiyaç nedeniyle tahliye, geçerli tahliye taahhütnamesi ve 10 yıllık uzama süresi) yoğun biçimde araştırılıyor.

Bunun yanında taşınmaz boşaltılırken depozito iadesinin nasıl alınacağı, apartman ve site aidatlarında kiracı ile mülk sahibi arasındaki sorumluluk sınırları ve hisseli taşınmazlarda açılan ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davaları öne çıkıyor.

2. Aile ve Miras Hukuku

Bireylerin özel yaşamını ve malvarlığını doğrudan ilgilendiren aile ve miras hukukunda anlaşmalı ile çekişmeli boşanma süreçleri ilk sıralarda yer alıyor.

Davaların ne kadar süreceği, masrafları, çocuğun velayetinin kime verileceği, nafaka hesaplamaları ve evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı sıkça sorgulanıyor. Miras cephesinde ise yasal miras payları, saklı pay ihlallerine karşı açılan davalar ve borca batık mirasın sorumluluğundan kurtulmak için uygulanan reddi miras süreci dikkat çekiyor.

3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışma hayatında hak kaybı yaşamak istemeyen çalışanlar için kıdem ve ihbar tazminatı şartları temel gündem maddesini oluşturuyor.

Hangi durumlarda istifa eden işçinin tazminata hak kazanabileceği, haklı fesih gerekçeleri, haksız işten çıkarılma halinde işe iade koşulları, ödenmeyen fazla mesai ücretleri ve dava öncesi zorunlu arabuluculuk prosedürleri en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

4. İcra, Borçlar ve Tüketici Hukuku

Borç ilişkilerinde e-Devlet üzerinden görülen icra takiplerine yasal süresi içinde nasıl itiraz edileceği, maaş haczi oranları ve borç yapılandırma imkânları yoğun ilgi görüyor.

Tüketici tarafında ise ayıplı mal iadesi, internet alışverişlerinde cayma hakkının kullanımı ve Tüketici Hakem Heyeti başvuru adımları öne çıkıyor.

5. Ceza ve Bilişim Hukuku

Dijital mecraların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya paylaşımlarının hakaret, tehdit veya kişisel verilerin ihlali suçu oluşturup oluşturmadığı sıkça merak ediliyor. Ayrıca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararlarının memuriyete ya da işe giriş süreçlerine etkisi, adli sicil kaydının silinme şartları ve son dönemde artış gösteren IBAN kiralama ile dijital dolandırıcılık mağduriyetlerinde izlenecek hukuki yollar yakından takip ediliyor.

6. Yargılama Süreçleri ve Pratik İşleyiş

Vatandaşların en temel pratik soruları arasında dava açmak için avukat tutmanın zorunlu olup olmadığı, maddi durumu yetersiz kişiler için adli yardım şartları, vekâlet ücretleri ve UYAP ile e-Devlet üzerinden tebligat ve dosya takibi yer alıyor.

Hukukçular, herhangi bir hak düşürücü süreyi kaçırmamak için resmi tebligat tarihlerinin dikkatle kontrol edilmesi ve uyuşmazlıklarda somut belgelere dayalı hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.