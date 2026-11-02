Her yıl milyonlarca tüketicinin aylar öncesinden sepetlerini hazırlayarak sabırsızlıkla beklediği yılın en büyük alışveriş şöleni resmen başladı. Küresel ölçekte e-ticaret platformlarının ve dev perakende markalarının yıllık satış hedeflerine ulaşmasında hayati bir rol oynayan 2026 Kasım indirimleri, bütçesini korumak ve fırsatları değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlar için kapılarını aralıyor. Artan yaşam maliyetleri ve enflasyonist baskılar karşısında kışlık ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılamak ya da uzun süredir ertelediği teknoloji, beyaz eşya ve giyim ürünlerini cazip fiyatlarla satın almak isteyen alışveriş tutkunları, dev e-ticaret sitelerinin yayınladığı kampanya takvimlerine kilitlenmiş durumda.

Kasım ayındaki büyük yoğunluk ve lojistik sıkışıklığı öncesinde tüketicilerin ilgisini çekmek isteyen birçok popüler platform, 1 Kasım itibarıyla "Erken Kasım Fırsatları" adıyla ön kampanyalarını başlatmış bulunuyor. Tüketicilere sunulan bu ilk dönem avantajları 10 Kasım tarihine kadar kesintisiz şekilde devam edecek. Ürün stoklarının henüz tükenmediği, numara ve beden seçeneklerinin bol olduğu ayrıca kış sezonu kreasyonlarının ilk kez indirimli etiketlerle vitrine çıktığı bu stratejik zaman dilimi, ana indirim günlerinin yoğunluğuna kalmadan alışverişini sakin bir şekilde tamamlamak isteyen dikkatli tüketiciler için büyük bir fırsat penceresi sunuyor.

Kasım ayındaki ilk dev küresel kampanya olan ve Çin kökenli başlayıp dünya genelinde Bekarlar Günü olarak popülerleşen 11.11 indirimleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11. ayın 11. gününde yani 11 Kasım Çarşamba günü resmen gerçekleştirilecek. Ancak günümüz e-ticaret dinamikleri gereği platformlar bu dev süreci tek bir 24 saatlik zaman dilimiyle sınırlı tutmuyor. Türkiye'deki büyük pazar yerlerinin düzenlediği Süper Alışveriş Günleri, 6 Kasım tarihi itibarıyla start alıp 11 Kasım gecesine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle devam edecek.

Tüm dünyada alışveriş çılgınlığının ve tüketim piyasasının zirve noktası ise hiç şüphesiz Efsane Cuma olarak bilinen Black Friday dönemi olacak. Amerika Birleşik Devletleri kökenli geleneksel Şükran Günü bu yıl 26 Kasım Perşembe gününe denk geldiği için, dünya çapındaki Efsane Cuma indirimleri 27 Kasım Cuma günü resmen başlayacak. Türkiye'deki dev markalar bu özel dönemi tek bir cuma gününe sığdırmak yerine uzun soluklu bir indirim haftasına dönüştürüyor. E-ticaret devlerinin "Efsane Günler" başlığı altında sunacağı dev fırsatların 26 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında yaklaşık bir hafta boyunca sürmesi planlanıyor. Uzmanlar, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına sahte indirimlere karşı fiyat geçmişini kontrol etmelerini önemle tavsiye ediyor.