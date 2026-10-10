Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam alemi için mübarek kabul edilen 2026 yılı Üç Aylar takvimini açıkladı. Buna göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Ayrıca Regaip Kandili de aynı gün idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam alemi için manevi değeri yüksek olan ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını barındıran 2026 yılı Üç Aylar takvimini yayımladı. Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştırdığı, dua ve tövbelerin kabul edildiğine inanılan bu özel dönemin başlangıç tarihi ve içerisinde yer alan mübarek geceler ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü detaylı bir şekilde açıklandı. Diyanet'in duyurusu, milyonlarca inanan tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve bu kutsal zaman diliminin planlanması için önemli bir rehber oldu.

2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre, 2026 yılı Üç Aylar, 10 Aralık Perşembe günü başlayacak. Bu tarih aynı zamanda Regaip Kandili'nin de idrak edileceği gün olarak belirlendi. Recep ayı ile başlayacak olan bu mübarek dönem, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek.

Üç Aylar Boyunca Önemli Tarihler ve Kandiller

Üç Aylar boyunca Müslümanlar için büyük anlam taşıyan Regaip, Mirac ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel günler de takvimde yerini aldı. Bu mübarek geceler, ibadet ve dualarla geçirilecek, manevi derinliğin yaşandığı anlar sunacak. Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadeti başlayacak ve bu kutsal ayın sonunda Ramazan Bayramı kutlanacak.

Diyanet'in Açıkladığı 2026-2027 Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Üç Aylar takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu takvim, dini görevlerin yerine getirilmesi ve özel günlerin idrak edilmesi açısından yol gösterici olacaktır.