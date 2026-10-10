A101 mağazalarında 10-16 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Yıldızları aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ayçiçek yağı, pirinç, bisküvi ve peynir çeşitleri gibi onlarca üründe cazip indirimler yer alıyor. Tüketiciler, belirlenen tarihlerde bu özel fırsatlardan faydalanabilecek.

A101 marketler zinciri, her hafta sunduğu cazip indirimlerle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 10 Ekim - 16 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Yıldızları aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Türkiye genelindeki A101 mağazalarında raflardaki yerini alacak olan bu katalog, temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan içeceklere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünleri barındırıyor. Tüketiciler, belirtilen tarihlerde bu özel fırsatlardan yararlanma imkanı bulacak.

Bu Haftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri

A101'in 10-16 Ekim 2026 tarihli aktüel kataloğunda birçok farklı kategoriden ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. Mutfak ihtiyaçlarından atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpaze mevcut. Özellikle ayçiçek yağı, pirinç ve çeşitli peynirler bu haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor.

Ürün Adı Miktar Fiyat (TL) Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 499,00 Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kg 134,50 Bal Küpü Toz Şeker 3 kg 149,50 Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g 195,00 Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 219,00 Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 219,50 Nescafé Gold Kahve 100 g 199,50

İçecekler ve Atıştırmalıklarda Cazip Fırsatlar

A101'in güncel kataloğu, farklı markalardaki içecekler ve lezzetli atıştırmalıklar için de cazip fiyatlar sunuyor. Gazlı içeceklerden buzlu çaylara, kahve çeşitlerinden bisküvilere kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. Tüketiciler, bu kategorideki geniş ürün yelpazesinden faydalanabilirler.

Pepsi Kola Gazlı İçecek 2,5 L: 67,50 TL

Lipton Tropikal Meyve Aromalı Buzlu Çay 2 L: 59,50 TL

Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 g: 24,00 TL

Nestlé Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 31,5 g: 22,00 TL

Süt Ürünleri ve Diğer Market İhtiyaçları

Haftanın Yıldızları kataloğunda süt ve süt ürünleri de önemli bir yer tutuyor. Çeşitli yoğurt ve peynir markaları uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca dondurulmuş ürünler, ekmek çeşitleri ve kahve beyazlatıcı gibi diğer market ihtiyaçları da indirimli ürünler arasında yer alıyor.