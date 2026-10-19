Ankara’da teknoloji ve yazılım eğitimi almak isteyenler, ABB Akademi’nin programlarını araştırıyor. Resmî portalda 19 Ekim itibarıyla başvuruya açık eğitim görünmüyor. Yeni dönem için yaş, Ankara’da ikamet ve programa özel ön koşullar önem taşıyor. Başvuru, onay ve devam kurallarını önceden öğrenmek, duyurular yayımlandığında süreci doğru takip etmeyi kolaylaştırıyor. İşte adayların bilmesi gereken ayrıntılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ABB Akademi, teknoloji, yazılım, tasarım ve girişimcilik alanlarında eğitim almak isteyenlere yönelik programlar düzenliyor. Ansera TechBridge Akademi’de gerçekleştirilen eğitimlerin duyuruları ve başvuru işlemleri, belediyenin resmî akademi portalından takip edilebiliyor.

Ancak başvuru hazırlığı yapanlar için güncel durum önemli: 19 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilen “Aktif Akademi Programları” sayfasında başvuruya açık eğitim bulunmuyor. Portalda yeni dönem duyuruları için internet sitesinin takip edilmesi isteniyor. Bu nedenle geçmiş eğitim haberlerini, kayıtları devam eden programlar olarak değerlendirmemek gerekiyor.

ABB Akademi’ye kimler başvurabilir?

Akademinin sıkça sorulan sorular bölümüne göre 18 yaşını doldurmuş ve Ankara’da ikamet eden kişiler, ilgili eğitimin ön koşullarını karşılamaları halinde kurslara başvurabiliyor.

Yaş ve ikamet koşulu, bütün programların aynı bilgi düzeyine hitap ettiği anlamına gelmiyor. Bazı eğitimlerde temel teknik bilgi önerilebiliyor. Örneğin geçmişte düzenlenen Nesnelerin İnterneti Workshopu’nun açıklamasında, temel kodlama mantığına ve donanım-devre kavramlarına yabancı olmamanın eğitimden alınacak verimi artıracağı belirtilmişti.

Bu nedenle adayların yalnızca eğitim adına bakması yeterli değil. “Kimler başvurabilir?” ve “Temel bilgi” açıklamaları, programın kendi düzeylerine uygunluğunu anlamaları açısından önem taşıyor.

Başvuru işlemi nereden yapılır?

Başvuru için kullanılacak kanal, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmî ABB Akademi portalı. Portalda eğitim programları, sıkça sorulan sorular, giriş ve kayıt bölümleri bulunuyor.

Yeni bir eğitim açıldığında adayın önce program ayrıntılarını incelemesi gerekiyor. Ders tarihleri, toplam süre, kontenjan, ön koşullar ve son başvuru tarihi birlikte değerlendirilmeli. Ardından portalın ilgili eğitim için sunduğu başvuru adımları izlenmeli.

Hesap oluşturmak, tek başına bir eğitime kabul edilmek anlamına gelmiyor. Başvurunun hangi aşamada olduğu ve ayrıca onay gerekip gerekmediği, aday profilinden ve program duyurusundan kontrol edilmeli. Portal, başvuru durumunun takibi için de kullanılıyor.

Asil listeye girenlerin ayrıca onay vermesi gerekebilir

Geçmiş program sayfalarında başvuru ile kesin katılım arasında ayrı bir onay aşaması yer alıyor. Nesnelerin İnterneti Workshopu’nun duyurusunda, asil listedeki adaylara mesaj gönderileceği ve adayların eğitimlerini profillerinden onaylayacağı açıklanmıştı.

Aynı sayfada onay vermeyenlerin asil listedeki haklarını kaybedeceği belirtiliyordu. Bu örnek, başvuru sonrasında iletişim bilgilerinin ve profil bildirimlerinin takip edilmesinin neden önemli olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte geçmiş programın son başvuru veya onay süresi, yeni açılacak bütün eğitimler için geçerli kabul edilmemeli. Yeni dönemin takvimi, kendi duyurusundan öğrenilmeli.

Hangi teknoloji eğitimleri düzenlendi?

ABB’nin 16 Temmuz 2026 tarihli duyurusunda, yaz döneminde yapay zekâ, blockchain geliştiriciliği, akıllı şehirler, nesnelerin interneti, uygulamalı girişimcilik ve sağlıkta yapay zekâ programlarına yer verildi. Bu eğitim ve workshopların ücretsiz düzenleneceği açıklandı.

Daha önceki dönemlerde ise Python ile programlama, Unity ile oyun geliştirme ve Adobe After Effects ile hareketli grafik tasarımı eğitimleri duyuruldu.

Bu başlıklar akademinin geçmiş eğitim alanlarını gösteriyor. 19 Ekim itibarıyla bu programlar için açık kayıt bulunduğu anlamına gelmiyor. Yeni dönemde hangi derslerin açılacağı ve hangi tarihlerde başvuru alınacağı ayrıca ilan edilecek.

Devam şartı ve katılım belgesi nasıl?

Resmî portalda derslere yüzde 90 devam zorunluluğu bulunduğu belirtiliyor. Programı başarıyla tamamlayanlara ABB onaylı katılım belgesi veriliyor.

Bu belgeyi, duyuruda ayrıca belirtilmedikçe farklı bir kurumun mesleki yeterlilik belgesi veya e-Devlet onaylı sertifikası olarak tanımlamamak gerekiyor. Adayın eğitim sonunda hangi belgeyi alacağını program açıklamasından öğrenmesi önem taşıyor.

Akademinin kurallarına göre bir eğitim döneminde yalnızca bir eğitim seçilebiliyor. Merkezde masaüstü bilgisayarların bulunduğu atölye de mevcut; isteyen katılımcılar kendi bilgisayarlarını kullanabiliyor.

Ansera TechBridge nerede, bilgi için hangi numara aranabilir?

ABB Akademi’nin iletişim adresi Aziziye Mahallesi, Portakal Çiçeği Sokak, Ansera Alışveriş Merkezi 3. kat, Çankaya/Ankara olarak belirtiliyor. Eğitimler hakkında bilgi almak isteyenler 0312 507 25 79 numaralı telefondan merkeze ulaşabiliyor.

Güncel programları takip etmek isteyenlerin öncelikle portalın “Aktif Eğitimler” bölümünü kontrol etmesi gerekiyor. ABB’nin haber duyuruları eğitimlerin içeriğine ilişkin bilgi verirken, başvurunun açık olup olmadığı ve son tarih için ilgili program sayfası esas alınmalı.