Magazin kulislerinde hızla yayılan son iddialara göre, ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İki bin yirmi dört yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdiği eşi Çağla Altunkaya ile bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmesi, bebek bekledikleri yönündeki söylentileri iyice güçlendirdi.

Türkiye'nin en tanınan ve en çok konuşulan medya patronlarından biri olan, hazırladığı devasa televizyon projeleri ve yarışma programlarıyla adından her daim söz ettiren Acun Ilıcalı, bu kez kariyerindeki başarılarıyla değil özel hayatına dair ortaya atılan flaş bir iddiayla magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. İki bin yirmi dört yılının eylül ayında oldukça görkemli ve şaşaalı bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren ünlü yapımcı ile eşi Çağla Altunkaya hakkında günlerdir sosyal medyada ve magazin kulislerinde bebek bekledikleri yönünde güçlü fısıltılar dolaşmaya başladı. Dört kız babası olan ünlü televizyoncunun yeniden baba olacağı iddiaları, kısa sürede milyonlarca sosyal medya kullanıcısının ve hayran kitlesinin en çok konuştuğu konuların başında geldi.

Geçtiğimiz aylarda magazin dünyasında büyük yankı uyandıran evlilikleriyle günlerce konuşulan ve her adımları yakın takibe alınan ünlü çiftin, son dönemde geleneksel olarak katıldıkları davetlerden ve kameralardan gözlerden uzak kalmayı tercih etmesi, dikkatleri yeniden üzerlerine çekti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve giderek büyüyen bu iddialara göre, yirmi yedi yaşındaki eşi Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu ve çiftin bu mutlu haberi şimdilik sadece çok yakın çevreleriyle paylaştığı öne sürüldü. Çiftin uzun süredir basının karşısına çıkmaması ve ortak sosyal medya hesaplarında paylaşımlarını yavaşlatması, bu iddiaların doğruluğuna dair dedikoduların magazin basınında daha yüksek sesle dillendirilmesine zemin hazırladı.

Daha önceki evliliklerinden dünyaya gelen dördü kız çocuğu olmak üzere geniş bir baba havuzuna sahip olan Acun Ilıcalı, çocuklarına olan düşkünlüğüyle ve onlarla geçirdiği vakitlerle her zaman kamuoyunun takdirini toplayan bir isim olmuştur. Başarılı iş insanının beşinci kez baba olup olmayacağı merakla beklenirken, yakın çevresinden henüz resmi ve net bir doğrulama gelmemesi ise spekülasyonların hız kesmeden devam etmesine neden oluyor. Hayranları ve magazin yazarları, ünlü çiftin bu iddialara karşı önümüzdeki günlerde nasıl bir açıklama yapacağını ya da sessizliklerini ne zaman bozacağını büyük bir merakla takip etmeyi sürdürüyor.

Magazin basınının yakından izlediği bu özel gelişme, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan trendler arasına girdi. Çiftin bebek bekleyip beklemediği önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünürken, kulislerdeki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.