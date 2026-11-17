Real Madrid’in genç ve başarılı yıldızı Arda Güler, yoğun futbol temposu nedeniyle uzun süredir ertelediği ehliyet alma hayali için sonunda harekete geçti. İspanya'nın başkenti Madrid'de bir sürücü kursuna kaydolan milli futbolcu, teorik ve pratik eğitimlerin ardından kendi aracını kullanmaya hazırlanıyor.

Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli devlerinden biri olan Real Madrid forması giyen ve sergilediği üstün performansla tüm futbolseverlerin haklı takdirini kazanan milli futbolcumuz Arda Güler, bu kez yeşil sahalardaki başarısıyla değil saha dışındaki özel yaşamıyla magazin ve spor gündeminin merkezine yerleşti. Genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından sıkça söz ettiren yirmi bir yaşındaki yetenekli oyuncu, uzun süredir gerçekleştirmeyi planladığı ve yoğun tempodan dolayı sürekli ertelemek zorunda kaldığı ehliyet hayali için nihayet çok önemli bir adım attı. Futbol dünyasında fırtınalar estiren genç yıldızın bu hamlesi, kısa süre içinde hem İspanyol basınında hem de Türk medyasında geniş yankı uyandırmayı başardı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşamını sürdüren ve kulüp kariyerine burada devam eden Arda Güler, şehir içindeki günlük ulaşımını bugüne kadar özel şoförü aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Valdebebas Tesisleri'ndeki antrenmanlara ve kulüp çalışmalarına her gün şoför eşliğinde gidip gelen milli futbolcu, daha önce İspanyol basınına verdiği röportajlarda da bu konuya açıklık getirmişti. Yoğun maç takvimi, milli takım kampları ve antrenman temposu yüzünden fırsat bulamadığını belirten başarılı oyuncu, uygun bir döneme denk getirdiği an mutlaka ehliyet alarak kendi aracını kullanmak istediğini dile getirmişti. İki yıl önce kurduğu bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvayan genç yıldız, Madrid'deki seçkin bir sürücü kursuna resmi olarak kaydoldu ve eğitim sürecini resmen başlattı.

Sürücü kursundaki teorik derslere ve sınavlara hazırlanan milli futbolcunun, önümüzdeki günlerde direksiyon başına geçerek pratik eğitimlere başlaması bekleniyor. Özel şoförlü günlerini geride bırakmaya hazırlanan Arda Güler'in trafikte kendi aracını kullanacak olması, yakın çevresi ve takım arkadaşları tarafından da büyük bir merakla karşılanıyor. Sahadaki vizyonunu ve oyun zekasını direksiyon başına da yansıtması beklenen genç yetenek, yoğun futbol temposunun arasında bu süreci başarıyla tamamlamayı hedefliyor.

Sadece saha dışındaki bu sürpriz gelişmeyle değil, aynı zamanda milli formayla sergilediği muazzam futbolla da adından söz ettiren Arda Güler, son olarak Belçika karşısında attığı muhteşem golle futbol gündemini sarsmıştı. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğu 2023 yazından bu yana gelişimini hız kesmeden sürdüren ve hem kulübünde hem de milli takımda kilit bir rol üstlenen yıldız oyuncu, her geçen gün kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Futbol otoriteleri ve milyonlarca taraftar, genç yıldızın hem yeşil sahalardaki yükselişini hem de hayatındaki bu yeni dönüm noktasını büyük bir ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor. Sürücü kursunu başarıyla tamamlayıp ehliyetini alacağı gün şimdiden merakla beklenirken, Arda Güler'in Madrid sokaklarında kendi arabasıyla seyahat edeceği günler için geri sayım resmen başlamış durumda.