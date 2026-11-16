Süper Lig'de ve Avrupa arenasında gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiren Galatasaray, sahadaki başarısının yanı sıra teknik heyetin yaptığı yatırımlarla da konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın başında fırtınalar estiren ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik direktör Okan Buruk, gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımıyla magazin ve spor dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Başarılı çalıştırıcının İstanbul'un en seçkin ve lüks konut projeleriyle tanınan Göktürk semtinden devasa bir mülk satın aldığı haberi büyük bir yankı uyandırdı. Spor kulislerinde geniş ses getiren bu hamle, kısa süre içinde sosyal medyanın da en çok paylaşılan konularından biri haline geldi.

Takvim gazetesinin aktardığı kulis bilgilerine göre başarılı teknik adam, yaklaşık 120 milyon Türk Lirası değerindeki lüks bir villayı satın alarak yeni yuvasına taşındı. Daha önceki dönemlerde yıllık kazancıyla da sıklıkla gündeme gelen ve profesyonel kariyerindeki istikrarıyla dikkat çeken Buruk'un bu büyük yatırımı, futbol kamuoyunda geniş bir merak uyandırdı. İstanbul'un doğayla iç içe olan, aynı zamanda üst düzey güvenlik ve konfor sunan lüks konut projeleriyle ünlü Göktürk bölgesi, son yıllarda spor camiasının önde gelen isimlerinin de ilk tercihi olmaya devam ediyor. Teknik direktörün bu tercihinde hem konforlu bir yaşam alanı arayışının hem de iş kolaylığının büyük pay sahibi olduğu ifade ediliyor.

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Öte yandan Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınma süreciyle birlikte, kulüp içerisindeki birçok isim de bu bölgeye yerleşmeyi tercih etmişti. Antrenman sahasına yakın olmak ve trafikte zaman kaybetmemek isteyen sarı-kırmızılı futbolcular Göktürk ve çevresindeki lüks sitelerde ev kiralamaya veya satın almaya başlamıştı. Bu doğrultuda takımın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane gibi isimlerin de aynı bölgede yaşadığı biliniyor. Okan Buruk'un da bu adımı atmasıyla birlikte, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü ve futbolcuları aynı semtte komşu haline geldi. Tesislerin taşınmasıyla başlayan bu göç dalgası, takım içindeki uyumun saha dışına da taşındığını açıkça gözler önüne seriyor.

Teknik direktörün yeni evine yerleştiği ve günlük yaşamına burada devam ettiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı camiadan da bu yatırıma dair son derece olumlu tepkiler geldiği belirtiliyor. Yoğun maç temposu ve şampiyonluk yarışının getirdiği büyük stresin ardından doğayla iç içe huzurlu bir yaşam alanını tercih eden deneyimli isim, dinlenme saatlerini bu lüks villada geçirecek. Galatasaray taraftarları da sosyal medyada teknik direktörlerinin bu dikkat çekici yatırımı hakkında övgü dolu yorumlar yaparak önümüzdeki maçlar için başarı dileklerini ilettiler. Sezonun en kritik virajına girilirken yaşanan bu gayrimenkul hamlesi, kulüp içindeki kenetlenme havasını bir kez daha pekiştiren eğlenceli bir detay olarak futbol tarihindeki yerini aldı.