Sinema dünyasının en büyük gizemlerinden biri çözüldü ve ikonik casus serisinin yeni 007 ajanı Robert Pattinson ilan edildi. Bu büyük transferin hemen ardından, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2012 yılında oyuncu ve eski sevgilisi Kristen Stewart hakkında attığı eski sosyal medya mesajları yeniden viral oldu.

Sinema tarihinin en prestijli ve en uzun soluklu casus serilerinden biri olan James Bond için aylardır süren spekülasyonlar nihayet sona erdi. Yapımcı stüdyolar tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamada, Daniel Craig döneminin kapanmasının ardından serinin bayrağını devralacak yeni ve yedinci aktörün kırk yaşındaki başarılı İngiliz oyuncu Robert Pattinson olduğu duyuruldu. Beyaz perdede fırtınalar estirecek bu büyük değişim haberi tüm dünyadaki sinema severler arasında geniş bir yankı uyandırırken, beklenmedik bir ismi de aniden sosyal medyanın zirvesine taşıdı: Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Robert Pattinson'ın yeni James Bond olarak seçildiğinin duyurulmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları adeta geçmişe dönerek ilginç bir detayı yeniden gün yüzüne çıkardı. Trump'ın yıllar önce sosyal medya platformu X üzerinden Robert Pattinson ve Kristen Stewart ikilisinin çalkantılı ilişkisine dair yaptığı eski paylaşımlar hızla yayıldı. İkilinin ilişkisinin büyük bir kriz yaşadığı iki bin on iki yılında, dönemin en çok konuşulan magazin olayına sessiz kalmayan Trump'ın peş peşe attığı mesajlar bir kez daha gündem yarattı. Kristen Stewart'ın yönetmen Rupert Sanders ile olan fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Trump'ın, "Yine aldatacak - yüzde yüz eminim" ve "Birkaç yıl sonra bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert" şeklindeki sert ve iddialı ifadeleri binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Pattinson'ın dünyaca ünlü ajan rolünü almasıyla birlikte kullanıcılar, bu eski mesajları "Trump yine yanılmadı" esprileriyle paylaşarak internette eğlenceli bir akım başlattı.

Öte yandan, sinema dünyasının en ağır rollerinden birini üstlenen Robert Pattinson, yeni projesi hakkında duyduğu büyük heyecanı ve gururu dile getiren samimi açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar yirmi beş James Bond filminde altı farklı aktör tarafından canlandırılan efsanevi karakterin bayrağını devralmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan başarılı oyuncu, "Sıfır sıfır yedi rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bu rolün bir çocukluk hayalinin gerçek olması olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez" ifadeleriyle duygularını paylaştı. Daniel Craig'in uzun soluklu, sert ve sinematografik açıdan zirveyi temsil eden döneminin ardından, Pattinson'lı yeni dönemin sinema perdesinde nasıl bir soluk getireceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Sinema sektöründe taşları yerinden oynatacak bu büyük değişim, hem hayran kitlesini ikiye böldü hem de sosyal medyadaki nostaljik paylaşımlarla gündemdeki yerini sağlamlaştırdı. Yapımcı stüdyolar yeni filmin hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, milyonlarca izleyici Pattinson'ın ajan smokiniyle nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için sabırsızlanıyor.