Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen, enerjisi ve doğallığıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan isimlerinden biri olan Eda Ece, hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatındaki samimi duruşuyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Uzun süren birlikteliklerini 2023 yılında görkemli ve masalsı bir düğün töreniyle taçlandıran Eda Ece ile başarılı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyor. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak, huzurlu bir şekilde sürdüren ünlü çift, 2024 yılında ilk kez anne ve baba olmanın tarifsiz sevincini yaşamış ve kızları Mina İpek'i kucaklarına almıştı.

Kızlarının dünyaya gelmesinin ardından ekranlara bir süre ara veren ve tüm vaktini ailesine ayıran Eda Ece, minik Mina İpek'i magazin kameralarından ve sosyal medyanın yoğun ilgisinden uzak bir ortamda büyütmeyi tercih ediyordu. Zaman zaman kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerine günlük yaşamından keyifli kesitler sunan ve annelik serüvenine dair sıcak paylaşımlarda bulunan başarılı oyuncu, bu kez kızıyla birlikte kamera karşısına geçtiği çok özel bir kareyi hayranlarının beğenisine sundu. Artık 2 yaşına basan minik Mina İpek'in son halini gören sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma adeta yorum ve beğeni yağdırdı. Anne ve kızın ev ortamındaki doğal, samimi ve neşeli hallerinin yansıdığı bu kare, kısa süre içerisinde dijital mecralarda en çok etkileşim alan içerikler arasına girmeyi başardı.

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Fotoğrafın yayınlanmasının hemen ardından magazin kulislerinde, fan sayfalarında ve sosyal medya platformlarında en çok konuşulan detay ise anne-kızın birbirine olan ikiz kadar yakın benzerliği oldu. Minik Mina İpek'in yüz hatları, bakışları, saç rengi ve gülümsemesiyle annesi Eda Ece'nin adeta küçültülmüş bir kopyası olduğunu belirten takipçiler, paylaşımın altına binlerce övgü dolu mesaj bıraktı. "Annesinin kopyası", "Büyümüş de küçülmüş" ve "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yapan hayranları, ünlü oyuncunun kızının büyümüş halini görmekten duydukları mutluluğu dile getirirken, minik Mina İpek'in sevimliliği de büyük ilgi topladı.

Annelik deneyiminin hayatına kattığı anlamı ve kızına duyduğu derin sevgiyi katıldığı programlarda ve röportajlarında her fırsatta dile getiren Eda Ece, hem ailesine ayırdığı kaliteli zamanla hem de sosyal medyadaki bu içten, gösterişten uzak tavrıyla takdir toplamayı sürdürüyor. Ünlü oyuncunun kızıyla verdiği bu yeni ve sıcak poz, magazin gündeminde günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri olarak yerini aldı