Türk sinemasının unutulmaz aşk hikayeleri arasında yer alan ve izleyicileri her defasında derin bir duygusal yolculuğa çıkaran "Aşk Tesadüfleri Sever" serisi, iddialı bir yapımla beyaz perdeye geri döndü. Başrollerini başarılı oyuncular Mehmet Günsür ile Devrim Özkan'ın paylaştığı serinin üçüncü filmi, dün akşam gerçekleştirilen görkemli bir gala gecesiyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu. Siyaset, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede kırmızı halı geçişi adeta bir şıklık yarışına sahne olurken, gecenin en çok konuşulan ismi başrol oyuncusu Devrim Özkan oldu.

Geçtiğimiz günlerde filmde yer almaktan duyduğu büyük gururu ve mutluluğu dile getiren ünlü oyuncu, projenin kendisi için taşıdığı manevi değeri şu sözlerle ifade etmişti: “Ben de bir 'Aşk Tesadüfleri Sever' izleyicisiydim. Yıllar sonra bir oyuncu olarak bu hikayenin parçası olmak benim için çok gurur verici. Böylesine değerli isimlerle aynı sette çalışmak çok güzeldi. Ömer Hocam, İpek Hocam ve bütün oyuncu arkadaşlarımızla harika bir ekip olduk. Herkes birbirine çok yardımcı oldu. Büyüklerimizden de küçüklerimizden de çok şey öğrendik. Umarım bizim hissettiğimiz güzellikleri seyirciye de yansıtabiliriz.”

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Film ekibiyle birlikte kameraların karşısına geçen ve partneri Mehmet Günsür ile neşeli pozlar veren Devrim Özkan, bu kez oyunculuk performansıyla değil, gece için tercih ettiği iddialı kıyafet tercihiyle magazin basınının odağına yerleşti. Galada giydiği zarif siyah elbisesiyle tüm gözleri üzerine çeken güzel oyuncunun şıklığı sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Hayranları tarafından markası ve modeli merak edilen kıyafetin detayları kısa sürede ortaya çıktı.

Moda ve magazin kulislerinde paylaşılan bilgilere göre, Devrim Özkan'ın gala gecesinde tercih ettiği zarif parça "Katia Dress" modeli olarak kayıtlara geçti. Tasarımıyla göz dolduran ve oyuncunun kusursuz fiziksel görünümünü ön plana çıkaran bu özel elbisenin satış fiyatının 688 dolar olduğu öğrenildi. Güncel döviz kurları üzerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 34 bin 796 TL değerinde olan bu şık kıyafet, sosyal medyada kullanıcılar arasında maliyeti ve zarafeti bakımından tartışma konusu oldu. Sinemadaki iddiasını kırmızı halı stiline de yansıtan ünlü yıldız, yeni filminin vizyon yolculuğuna görkemli bir başlangıç yapmış oldu.