İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan temasları kapsamında dünya futbolunun dev kulüplerinden Al Nassr'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ve Senegalli yıldız Sadio Mane ile bir araya gelen Erdoğan'ın samimi hatıra fotoğrafı, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gerçekleştirdiği yurt dışı temasları ve spor diplomasisi faaliyetleri kapsamında Suudi Arabistan'ın en köklü ve popüler futbol kulüplerinden biri olan Al Nassr Kulübü'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Riyad temsilcisinin tesislerinde gerçekleşen bu buluşma, hem Türk hem de uluslararası spor ve sosyal medya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ziyaret boyunca kulüp yetkilileri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Erdoğan, tesislerdeki çalışmalar hakkında bilgi alarak futbolcularla yakından ilgilendi.

Ziyaretin en çok konuşulan ve dikkat çeken anı ise dünya futboluna damga vurmuş iki büyük yıldızla gerçekleşen samimi buluşma oldu. Necmeddin Bilal Erdoğan, Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ve takımın Senegalli yıldız kanat oyuncusu Sadio Mane ile bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yeşil sahaların iki dev ismiyle ayaküstü sohbet eden Erdoğan, günün anısına yıldız futbolcularla birlikte objektiflerin karşısına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı bu buluşma, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ve etkileşim alan paylaşımları arasına girmeyi başardı.

Söz konusu ziyarete ilişkin görüntüler, doğrudan Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr Kulübü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden futbolseverlerin ve kamuoyunun beğenisine sunuldu. Kulübün paylaştığı karede, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın ortada yer aldığı, sağında ve solunda ise dünya yıldızları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane'nin gülümseyerek poz verdiği görüldü. Kulüp tarafından yapılan bu resmi paylaşım, hem Türkiye'deki futbol tutkunları hem de Suudi Arabistan spor basını tarafından büyük bir ilgiyle takip edilerek binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sporun birleştirici gücünü ve uluslararası etkileşimini ön plana çıkaran bu sürpriz ziyaret, günün en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Al Nassr Kulübü'nün resmi kanallarından servis ettiği bu özel fotoğraf karesi, kısa süre içerisinde haber portallarında ve sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan içerikler listesinde zirveye yerleşti.