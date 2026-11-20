Türk atletizm tarihinin başarılı sporcularından biri olan ve katıldığı Survivor yarışmasındaki hırslı mücadelesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nagihan Karadere, son aylarda dış görünüşünde yaptığı köklü değişikliklerle magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyordu. Gençleşmek ve imajını tamamen yenilemek amacıyla bıçak altına yatan ünlü isim, son olarak boyun ve alt yüz germe ameliyatı geçirerek bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Geçirdiği bu kapsamlı estetik süreçlerinin ardından hem takipçilerinin hem de magazin dünyasının yakından takip ettiği Karadere, yaptığı cesur açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu.

Estetik müdahaleler için kesenin ağzını açtığını gizlemeyen Nagihan Karadere, toplamda 750 bin TL harcadığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Operasyonların ardından yaşadığı memnuniyeti dile getiren ve yeni görünümünden oldukça mutlu olduğunu belirten ünlü yarışmacı, "Barbie gibi olacağım" sözleriyle sosyal medyada günlerce tartışılan açıklamalar yapmıştı. Yaptırdığı işlemlerin ardından bir süre dinlenmeye çekilen ve sosyal medya paylaşımlarını azaltarak sessizliğe bürünen Karadere'nin nerede olduğu ise hayranları tarafından merak ediliyordu.

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Sessizliğini kutsal topraklardan yaptığı anlamlı paylaşımlarla bozan Nagihan Karadere'nin umreye gittiği ortaya çıktı. Manevi bir yolculuğa çıkan eski milli atlet, ibadetini yerine getirmek üzere gittiği Mekke'de Kâbe'yi ziyaret etti. Kutsal mekanlarda geçirdiği huzurlu anları ölümsüzleştiren Karadere, başörtülü hallerini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü ismin kutsal topraklardan yayınladığı bu kareler, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Takipçileri, Nagihan Karadere'nin hem manevi ziyaretini tebrik eden mesajlar paylaştı hem de son halini yorumladı. Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen ünlü yarışmacının umre paylaşımları, magazin ve sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.