Mobil teknoloji dünyasında heyecanla beklenen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar için Türkiye takvimi sonunda netlik kazandı. Xiaomi Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, markanın en iddialı modelleri arasında yer alan Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 10 Aralık tarihinde Türkiye genelinde ön satışa açılacak. Küresel lansmanları gerçekleştirilen bu iki dev model, sundukları üst düzey teknik özellikler ve mobil fotoğrafçılıkta çığır açan yenilikleriyle şimdiden teknoloji meraklılarının odağına yerleşmeyi başardı. Henüz resmi Türkiye fiyatları ve farklı bellek seçenekleri açıklanmamış olsa da, ön satış tarihinin duyurulması bile pazarda büyük bir hareketlilik yarattı.

Kamera tarafında dünyaca ünlü Leica iş birliğini bu seride de kararlılıkla sürdüren Xiaomi, her iki modelinde de fotoğraf tutkunlarını büyüleyecek donanımlara yer veriyor. Serinin standart modeli olan Xiaomi 18 Pro, gücünü güçlü Snapdragon 8 Elite Gen6 işlemcisinden alıyor. Cihazın arka kamera kurulumunda; 1/1,28 inç büyük sensör boyutuna sahip 200 megapiksel ana kamera, 75 mm odak uzaklığı ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamera yer alıyor. Serinin daha büyük ekranlı ve üst düzey donanımlı kardeşi Xiaomi 18 Pro Max ise gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alırken, ana kamerasında yer alan LOFIC teknolojisi sayesinde özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde mükemmel ışık ve detay yakalama kapasitesi sunuyor.

Her iki model de mobil fotoğrafçılıkta sınırları zorlayarak 12,8x seviyesinde kayıpsız yakınlaştırma yapabilme ve yalnızca 12 cm mesafeden kusursuz makro çekimler gerçekleştirebilme yeteneğine sahip. Ayrıca bu cihazlarda, son dönemde akıllı telefon pazarında dikkat çeken Galaxy S26 Ultra'dakine benzer bir gizlilik ekranı özelliği de bulunuyor. Bu özel teknoloji, ekrandaki içeriğin farklı açılardan bakıldığında görünmesini sınırlandırarak kullanıcıların kişisel gizliliğini en üst düzeyde korumayı amaçlıyor.

Tasarım ve ekran boyutları açısından iki model arasında bazı önemli farklar bulunuyor. Xiaomi 18 Pro, 6,4 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına ve 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen muazzam bir ekrana ev sahipliği yapıyor ve enerjisini 6.000 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Daha büyük bir deneyim arayan kullanıcılar için tasarlanan Xiaomi 18 Pro Max ise 6,9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranla gelirken, tam 7.050 mAh devasa batarya kapasitesiyle kesintisiz bir kullanım vadediyor. 10 Aralık tarihinde başlayacak olan ön süreç öncesinde, cihazların Türkiye fiyatlarının ve depolama varyantlarının netleşmesi bekleniyor.