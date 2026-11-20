Tüm dünyada büyük bir yankı uyandıran GTA 6, ana karakterlerinin yanı sıra yan rolleriyle de gündemden düşmüyor. Kısa sürede oyuncuların sevgilisi haline gelen ve popülaritesiyle adeta Lucia ile yarışan Mandy karakterinin arkasındaki gerçek isim ortaya çıktı. Amerikalı oyuncu ve sosyal medya fenomeni Lexie Shoaibi, yaptığı sürpriz paylaşımla karaktere hem sesini hem de hareketlerini verdiğini duyurdu.

Yıllardır oyun dünyasının en büyük merakla beklediği yapımların başında gelen ve 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülen Grand Theft Auto VI (GTA 6), çıktığı günden bu yana küresel çapta kırılması güç rekorlara imza atıyor. Milyonlarca oyuncunun ekran başına kilitlendiği devasa yapımda, ana hikayenin yanı sıra yan karakterler de sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Özellikle oyuncuların kısa sürede ilgi odağı haline getirdiği Mandy, serinin ana karakterlerinden Lucia ile popülarite yarışına girecek kadar büyük bir hayran kitlesi yakaladı. Oyuncular, Mandy karakterini kimin seslendirdiğini ve dijital dünyaya kimin taşıdığını öğrenmek için sosyal medyada adeta arama motorlarına akın etti.

Merakla beklenen sorunun yanıtı, ABD'li genç oyuncu ve içerik üreticisinden gecikmedi. Oyuncuların merakını gideren açıklama, Amerikalı model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Lexie Shoaibi'den geldi. Oyunun çıkışının ardından kişisel Instagram hesabı üzerinden arka arkaya video ve paylaşımlar yapan Shoaibi, milyonların hayranlıkla oynadığı GTA 6'daki Mandy karakterine hayat veren gerçek kişi olduğunu resmi olarak duyurdu. Genç yıldızın bu itirafı, kısa süre içerisinde oyun ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırarak en çok paylaşılan içerikler arasına girdi.

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Lexie Shoaibi'nin projede üstlendiği rol yalnızca seslendirmeyle sınırlı kalmadı. Oyun sektöründe motion capture yani hareket yakalama teknolojisi olarak bilinen gelişmiş sistemlerle Mandy'nin tüm fiziksel hareketlerini, jest ve mimiklerini de bizzat kendisinin sahneye taşıdığı açıklandı. Takipçilerine seslenen başarılı oyuncu, "Grand Theft Auto 6 sonunda çıktı ve artık sırrı açıklayabilirim. Mandy karakterini hem seslendirdim hem de hareket yakalama performansını üstlendim. Gerçekten çok eğlenceli ve özel bir karakter oldu. Oyunu oynarken beni bulup bulamadığınızı mutlaka bana bildirin" diyerek heyecanını paylaştı.

Mandy karakteriyle bir anda küresel bir üne kavuşan Lexie Shoaibi, New York'ta yaşayan ve dijital mecralarda ürettiği komedi ile günlük yaşam içerikleriyle tanınan bir isim. Kariyerinde önemli bir akademik geçmişe sahip olan Shoaibi, New York University Tisch School of the Arts bünyesindeki prestijli Stella Adler Studio of Acting okulunda profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro sahnesinde de birçok önemli eserde yer alan yetenekli isim, "Romeo and Juliet", "A View From the Bridge" ve "12 Angry Jurors" gibi dev yapımlarda rol alarak yeteneğini kanıtlamıştı. Şimdi ise kariyerindeki bu devasa adım olan GTA 6 başarısıyla adını tüm dünyaya duyurmuş durumda.