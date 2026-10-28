Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların yeniden yükseliş beklentisine odaklanmasına neden oldu. Gram ve çeyrek altında görülen fiyat değişimlerinin ardından finans analisti İslam Memiş'in piyasalara ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Küresel gelişmelerin altın üzerindeki etkisi ve 28 Ekim 2026 tarihli alış-satış rakamları merak ediliyor.

Altın piyasasında ekim ayının son günlerinde hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan değer kayıplarının ardından gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Küresel piyasalarda ons altının 4 bin doların üzerinde işlem görmesi, yurt içindeki fiyat hareketlerini de etkiliyor. Döviz kurundaki değişimler ve uluslararası gelişmeler, gram altının Türk lirası karşılığında belirleyici oluyor.

Finans analisti İslam Memiş ise kısa vadeli dalgalanmalar karşısında yatırımcıların yalnızca günlük fiyat hareketlerine odaklanmaması gerektiğini belirtiyor. Memiş'in uzun vadeli değerlendirmelerinde altın miktarını artırma yaklaşımı öne çıkıyor.

28 Ekim 2026 Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları

Çarşamba günü için paylaşılan sabah verilerinde gram ve çeyrek altında farklı alış-satış seviyeleri görülüyor.

Aktarılan fiyatlar şöyle:

Gram altın alış: 6.477,14 TL.

Gram altın satış: 6.478,16 TL.

Çeyrek altın alış: 10.544 TL.

Çeyrek altın satış: 10.619 TL.

Cumhuriyet altını alış: 42.039 TL.

Cumhuriyet altını satış: 42.322 TL.

Ons altın alış: 4.041,79 dolar.

Ons altın satış: 4.042,32 dolar.

Bu rakamlar belirli bir zaman diliminde aktarılan fiyatları gösteriyor. İşlem saatine, veri sağlayıcısına ve kuyumcu fiyatlamasına göre farklılık oluşabiliyor.

Altın Fiyatlarındaki Gerilemenin Nedenleri

Altın fiyatları üzerinde ABD Merkez Bankasının faiz politikası, doların uluslararası piyasalardaki değeri ve jeopolitik gelişmeler etkili oluyor.

İslam Memiş'in değerlendirmelerinde ABD yönetiminin açıklamaları, küresel belirsizlikler ve enerji piyasalarındaki hareketlilik öne çıkıyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin altını her koşulda düşürdüğü söylenemiyor.

İslam Memiş'in Altın İçin Yükseliş Beklentisi

Memiş, 21 Ekim tarihli değerlendirmesinde gram altında 6.800 TL seviyesini direnç olarak göstermiş ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu belirtmişti.

2027 ve 2028 dönemlerine yönelik uzun vadeli birikim yaklaşımına dikkat çeken Memiş, altının kesin olarak yükseleceği bir gün açıklamadı.

Dolayısıyla belirli bir tarihte mutlaka yükseliş yaşanacağı yönündeki ifadeler doğrulanmış bir tahmin olarak değerlendirilemiyor.

Yatırımcıların Takip Ettiği Gelişmeler

Altının bundan sonraki yönünde Fed kararları, küresel riskler ve dolar kurundaki hareketler önemini koruyor. Piyasa koşulları değiştikçe önceki fiyat tahminlerinin geçerliliği de değişebiliyor.