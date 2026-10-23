Başkentin nefes alma noktaları olan Mogan ve Eymir gölleri çevresinde hafta sonu vakit geçirmek isteyen vatandaşlar Gölbaşı hava durumu araştırmalarına hız kazandırdı. Meteorolojik verilere göre hafta sonu boyunca bölgede açık ve güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Sonbahar mevsiminin en güzel renklerinin ve dingin atmosferinin yaşandığı bu günlerde, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen başkentlilerin rota çevirdiği ilk adreslerin başında Gölbaşı geliyor. Özellikle şehrin karmaşasından uzaklaşmak, temiz hava almak ve yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar, Mogan Gölü ve Eymir Gölü kıyılarında keyifli anlar yaşamak için meteorolojiden gelecek müjdeli haberleri bekliyordu. Yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu boyunca Gölbaşı ve çevresinde etkili olacak hava koşulları, açık hava planı yapanları son derece memnun edecek nitelikte görünüyor.

Haftanın yorgunluğunu geride bırakmak ve hafta sonunu tatil fırsatına çevirmek isteyenler için 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerine ilişkin detaylı hava durumu raporu netleşti. Uzmanlar, sonbahar güneşinin keyfini çıkarmak isteyenlerin bu hafta sonunu kaçırmaması gerektiğine dikkati çekiyor.

Cumartesi Günü Gölbaşı'nda Güneş Yüzünü Gösterecek

Hafta sonunun ilk günü olan 24 Ekim Cumartesi günü, Gölbaşı genelinde gökyüzü büyük ölçüde açık ve güneşli bir seyir izleyecek. Sabah saatlerinde etkisini gösteren serin hava, öğle saatlerine doğru yerini ılık ve konforlu bir atmosfere bırakacak. Gündüz saatlerinde en yüksek hava sıcaklığının 19 ile 20 derece civarında seyretmesi beklenirken, bu durum göl kenarında yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek isteyenler için mükemmel bir ortam yaratacak.

Ancak meteorolojik verilere göre, geceleri hava sıcaklığı hızla düşerek 5 ila 6 dereceye kadar gerileyecek. Bu nedenle Mogan ve Eymir çevresinde akşam saatlerine kadar kalmayı planlayan vatandaşların yanlarına mutlaka hırka, mont veya hafif kalın giysiler alması önem taşıyor. Rüzgarın genellikle hafif esmesi, açık havada geçirilecek zamanın kalitesini artıracak en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Pazar Günü Sıcaklıklar Kararlılığını Koruyor

Hafta sonunun ikinci günü olan 25 Ekim Pazar günü de benzer hava koşulları başkentlileri bekliyor olacak. Pazar günü Gölbaşı'nda termometrelerin en yüksek 21 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde geçirilecek pazar günü, aileler ve doğa severler için harika bir alternatif oluşturuyor.

Hafta boyunca kapalı alanlarda çalışan ve temiz hava depolamak isteyenler için Mogan Sahil Parkı ve Eymir Gölü'nün etrafındaki yürüyüş parkurları cazibe merkezi olmaya devam edecek. Uzmanlar, bu dönemdeki güneş ışınlarının açısı ve havanın nem oranının insan sağlığı ve yürüyüş aktiviteleri için oldukça ideal olduğunu belirtiyor. Herhangi bir yağış riskinin beklenmemesi, planların aksamadan uygulanmasına olanak tanıyacak.

Mogan ve Eymir'de Hafta Sonu Planı Yapacaklara Tavsiyeler

Ankara'nın simge mekânlarından olan Mogan ve Eymir, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Ağaçların sarı ve kahverengi tonlarına büründüğü bu dönemde, hafta sonu fotoğrafçılıkla ilgilenenler ve doğa gözlemi yapmak isteyenler için muazzam manzaralar sunuluyor.

Gölbaşı'nda hafta sonunu geçirecek olan vatandaşların günün ilk ışıklarıyla birlikte doğayla buluşması, serin ama canlandırıcı sabah havasından maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlayacaktır. Gündüz saatlerinde güneşin tatlı sıcaklığından yararlanırken, akşamüstü saatlerinden itibaren artan rüzgar ve düşen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor. Başkentin bu nefes aldatan doğa cennetleri, hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya hazır bir şekilde bekliyor.