Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan Kayı Obası, çocuklara tarih ve kültürü yaşayarak öğrenme fırsatı sunan eşsiz bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. At binme, geleneksel okçuluk, otağlar ve el sanatları atölyeleriyle dikkat çeken oba, hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Osmanlı ve Türk kültürünün atmosferini başkentte yaşatıyor.

Ankara ve çevresinde çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirmek isteyen aileler için yeni ve büyüleyici bir rota keşfedildi. Başkentin Çubuk ilçesinde hayata geçirilen Kayı Obası, geleneksel Türk kültürünü, Osmanlı yaşam tarzını ve tarihi değerleri bugüne taşıyan eşsiz bir buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. Otağları, at biniciliği, geleneksel okçuluk alanları ve el sanatları atölyeleriyle donatılan bu özel oba, özellikle çocuklara tarih ve kültürü yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve çocuklarına köklerini tanıtmak isteyen ebeveynler için hafta sonlarının vazgeçilmez adresi haline gelen oba, kapılarını meraklı ziyaretçilere sonuna kadar açıyor.

Kayı Obası'nın Doğuşu ve Gelecek Nesillere Miras Amacı

Projenin arkasındaki vizyona ilişkin açıklamalarda bulunan Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Kayı Obası'nın gelecek nesillere aktarılacak çok önemli bir miras olduğunu belirtti. Yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan bu anlamlı projenin yalnızca Ankara'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Osmanoğlu, çocuklardan aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini söyledi. Amaçlarının ziyaretçilere Osmanlı kültürünün ve Türk misafirperverliğinin en saf haliyle hissedileceği sıcak bir ortam sunmak olduğunu vurguladı.

Çocuklar İçin Kültürel Yaşam Alanı ve Zengin Aktiviteler

Kayı Obası'nın kuruluş felsefesini anlatan Mehmet Karapınar, çocukların kendi kültür ve medeniyetlerini ezberleyerek değil, bizzat yaşayarak öğrenebilecekleri benzersiz bir sosyal alan tasarladıklarını kaydetti. Obada Türk usulü kıl çadırların ve otağların yanı sıra at binme alanı, kilim hanesi, marangoz hanesi ve aş hanesi gibi geleneksel yaşam ünitelerinin yer aldığını belirtti. Ayrıca mini hayvanat bahçesinde ördek, tavuk ve tavşan gibi sevimli hayvanların bulunması özellikle minik ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Gün boyunca devam eden at binme ve okçuluk faaliyetleri, çocukların hem motor becerilerini geliştiriyor hem de onlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Tamamen hizmet odaklı ve ticari kaygı gütmeden hayata geçirilen bu proje, ailelerin bütçesini zorlamadan nitelikli zaman geçirmesine olanak tanıyor.

Geleneksel Kıyafetlerle Tarihe Yolculuk ve Alp Atmosferi

Ziyaretçileri geleneksel Alp kıyafetleriyle karşılayan Kemankeş Ocağı sorumlusu Harun Reşit Şeker, okçuluk ve at biniciliği kültürünü yeniden canlandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Misafirleri geçmişin izleriyle buluşturduklarını belirten Şeker, okçuluk faaliyetlerinde tamamen geleneksel yöntemlerin yaşatıldığını vurguladı. Türk kültüründe atın ve okun tarihimizdeki hayati önemine değinen Şeker, her ziyaretçinin bu deneyimi bizzat yaşamasını ve kendi köklerini yakından tanık olmasını hedeflediklerini ifade etti. Ziyaretçiler, kıl çadırlarda soludukları bu otantik atmosfer sayesinde yüzyıllar öncesinin yaşam tarzını birebir deneyimleme şansı yakalıyor.

Hafta Sonları Yüzlerce Ziyaretçiyi Ağırlıyor

Kayı Obası'nın özellikle hafta sonlarında büyük bir yoğunluk yaşadığını belirten Harun Reşit Şeker, obanın hafta sonları 150 ila 250 arasında ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı. Gelen misafirlerin at binme ve okçuluk faaliyetlerine aktif olarak katıldığını, her ziyaretçinin en az bir kez ok atması için teşvik edildiğini belirtti. İlerleyen dönemlerde artan ilgiyle birlikte ziyaretçi sayısının daha da yukarı çıkması bekleniyor. Ankara'da çocuklarıyla farklı, eğitici ve kültürel bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Çubuk'taki Kayı Obası, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir hazine olarak öne çıkıyor.