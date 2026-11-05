Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye hitap eden fenomen Testo Taylan (Taylan Özgüç Danyıldız), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği TBMM ziyareti sırasında Meclis lokantasında yediği yemeklerin adisyonunu yayımladı.

Kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen bu paylaşım, özellikle kırmızı et içeren menü fiyatlarıyla dışarıdaki serbest piyasa restoranları arasındaki uçurumu bir kez daha alevlendirdi. Hayat pahalılığı ve artan gıda enflasyonuyla mücadele eden vatandaşlar, adisyonda yer alan rakamlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Paylaşılan ayrıntılı adisyonda çorbadan ana yemeklere, tatlılardan içeceklere kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerin fiyatları net bir şekilde yer aldı.

Özellikle günümüz ekonomik koşullarında dışarıda lüks haline gelen kırmızı et yemeklerinin Meclis bünyesindeki cazip tarifeleri dikkat çekti. Adisyona göre, 3 porsiyon mercimek çorbası için toplamda sadece 90 TL ödenirken, mantar soslu biftek için 275 TL tahsil edildi. Listede yer alan diğer dikkat çekici kalemler arasında 1 porsiyon ciğer şiş ızgara için 412,50 TL, 3 porsiyon kuzu külbastı için 825 TL, 2 porsiyon kavurmalı pide için ise 350 TL fiyat biçilmesi göze çarptı. Ayrıca 3 porsiyon vişneli tayfır tatlısı 320 TL, 1 adet mevsim salata 30 TL ve 1 kutu büyük ayran ise yalnızca 20 TL olarak rapora yansıdı.

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Bu tablonun ortaya çıkmasının ardından Meclis lokantası ile dışarıdaki ticari işletmeler arasındaki fiyat politikasının temelleri yeniden tartışma masasına yatırıldı. Ticari restoranlarda fiyatlar belirlenirken dükkan kiraları, yüksek elektrik ve su faturaları, personel maliyetleri ve genel işletme giderleri doğrudan hesaba katılarak etiketlere yansıtılıyor. Buna karşılık, Meclis yerleşkesi içerisindeki sosyal tesislerde fiyatlandırma politikalarının daha çok doğrudan ürün maliyetleri ve kamu destekli işletme modelleri esas alınarak yapıldığı biliniyor. Bu durum, piyasa koşullarının çok altında kalan rakamların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Testo Taylan’ın paylaştığı bu adisyon, halkın günlük yaşamda dışarıda yemek yerken karşılaştığı fahiş fiyatlar ile kamusal sosyal tesislerde uygulanan tarifeler arasındaki derin uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlar, artan maliyetler karşısında alım güçlerinin düştüğünü belirterek konuya ilişkin çok sayıda eleştirel ve yorum niteliğinde paylaşımda bulundu.