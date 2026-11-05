Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Medical Park Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen fizik tedavi seminerinde, vatandaşların sağlık süreçlerinde yaptığı en yaygın hatalar masaya yatırıldı. Uzman Dr. Arzu Nihal Ak, yanlış poliklinik tercihlerinin tedavi sürecini nasıl uzattığını anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Sağlık alanında bilinçlenmenin önemi her geçen gün artarken, yerel yönetimler ile sağlık kuruluşlarının ortak çalışmaları vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Medical Park Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen fizik tedavi semineri, vatandaşların yoğun katılımıyla Karşıyaka İkinci Bahar Dayanışma Merkezinde gerçekleştirildi.

100’e yakın vatandaşın katılım gösterdiği bu anlamlı buluşmada, kas-iskelet ve sinir sistemi rahatsızlıklarına dair merak edilen pek çok soru yanıt buldu.

Seminerin konuşmacısı olan Batıkent Medical Park Hastanesi Rehabilitasyon Klinik Şefi Uzman Doktor Arzu Nihal Ak, katılımcılara fizik tedavi ve rehabilitasyon alanının sınırlarını, kapsamını ve toplumda doğru bilinen yanlışları aktardı. İnteraktif bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Dr. Ak, özellikle hastaların hastane süreçlerinde yaşadığı yanlış yönlendirmelere ve bunun getirdiği zorluklara dikkat çekti.

Yanlış Bölüm Tercihi Zaman Kaybettiriyor ve Yoğunluk Yaratiyor

Konuşmasında günlük hayatta sıkça karşılaşılan fiziksel rahatsızlıklara değinen Uzman Dr. Arzu Nihal Ak, toplumda yaygın olan bir yanılgıyı gözler önüne serdi. Özellikle bel tutulmaları ve şiddetli sırt ağrılarında ilk akla gelen birimlerin Ortopedi veya Beyin Cerrahi klinikleri olduğunu ifade eden Ak, bu durumun tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu kliniklerin temel olarak cerrahi müdahalelerin ve ameliyatların planlandığı bölümler olduğuna işaret eden Ak, şunları kaydetti:

"Genelde bel tutulmalarında ilk akıla gelen Ortopedi veya Beyin Cerrahi klinikleri. Bunlar aslında cerrahi müdahalelerin yapıldığı bölümlerdir. Hastalar genelde bu kliniklere gidip sonrasında bizlere geliyorlar. Hem hastanın işi uzuyor hem de hastaneler kalabalık hale geliyor."

Bu kritik uyarı, vatandaşların hangi şikayetle hangi kliniğe başvurması gerektiği konusunda bilinçlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yanlış poliklinik seçiminin hem hastaların iyileşme sürecini geciktirdiğini hem de sağlık sisteminde gereksiz bir yoğunluk yarattığı vurgulandı.

Nörolojik Hastalıklarda Rehabilitasyonun Hayati Önemi

Şefliğini yürüttüğü rehabilitasyon kliniğinde yürütülen tedavi yaklaşımlarından da detaylı bir şekilde bahseden Dr. Arzu Nihal Ak, nörolojik kökenli rahatsızlıkların tedavisinde fizik tedavinin vazgeçilmez rolüne değindi. İnme, omurilik yaralanmaları, Parkinson ve MS (Multipl Skleroz) gibi nörolojik hastalıklar sonucunda ortaya çıkan fonksiyon kayıplarını geri kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ak, temel hedeflerinin hastayı günlük yaşamında bağımsız ve aktif bir birey haline getirmek olduğunun altını çizdi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşının tam olarak hangi alanları kapsadığını, hangi hastalık gruplarına hitap ettiğini anlatan uzman isim, sunumunun ardından soru-cevap bölümüne geçerek vatandaşlardan gelen bireysel soruları tek tek yanıtladı. Kendi sağlık sorunlarını doğrudan bir uzmana sorma ve birinci ağızdan tavsiye alma fırsatı bulan katılımcılar, etkinlikten oldukça memnun ayrıldı.

Yenimahalle'de gerçekleştirilen bu buluşma, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve halkı bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, bu tarz interaktif seminerlerin toplum sağlığı bilincini artırmada ve doğru tedaviye erken ulaşmada büyük bir köprü görevi gördüğünü belirtiyor.