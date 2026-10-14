Ankara’da engelli sağlık kurulu raporu almak isteyenlerin yetkili hastaneye başvurması ve doğru randevu türünü seçmesi gerekiyor. MHRS’de engellilik değerlendirmesi, ÖTV amaçlı başvuru, sürücü ve sporcu raporu açıklamaları birbirinden farklı olabiliyor. Hastanenin sağlık kurulu duyurusu, istenen belgeler ve başvuru amacı kontrol edildiğinde yanlış birime randevu alınmasının ve işlemlerin gecikmesinin önüne geçmek mümkün oluyor.

Ankara’da engelli sağlık kurulu raporu almak isteyenler, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelere başvurabiliyor. Ancak hastanenin sağlık kurulu hizmeti vermesi kadar, alınacak raporun türü ve başvuru yöntemi de önem taşıyor. Engellilik değerlendirmesi, araç alımında ÖTV istisnası, sürücülük ve sporcu raporları aynı işlem olarak kabul edilmiyor.

Başvurunun ilk aşamasında raporun hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeli. Ardından seçilen hastanenin resmî sağlık kurulu açıklaması ve randevu ekranındaki bilgiler incelenmeli. Yalnızca ilk boş randevuyu seçmek, istenen rapor için uygun birime başvurulduğunu göstermiyor.

Ankara’da hangi hastanelerde engelli raporu hizmeti bulunuyor?

Resmî sağlık kurulu sayfalarında engelli raporu hizmeti hakkında bilgi bulunan kurumlar arasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer alıyor. Bu liste, Ankara’daki bütün yetkili hastaneleri kapsayan eksiksiz bir liste değil.

İlçe Sağlık kuruluşu Türü Kurum kodu Altındağ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5893 Altındağ Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Üniversite 900043 Altındağ Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Üniversite 900042 Altındağ Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Üniversite 900173 Altındağ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5901 Ayaş Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Üniversite 900183 Beypazarı Beypazarı Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5628 Çankaya Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı 651698 Çankaya Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 804583 Çankaya Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 887160 Çankaya Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Üniversite 900123 Çankaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Üniversite 900089 Çubuk Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5639 Elmadağ Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5608 Etimesgut Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5746 Gölbaşı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 181392 Kahramankazan Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5605 Keçiören Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5867 Keçiören Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı 887155 Kızılcahamam Kızılcahamam Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5565 Mamak Mamak Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 58544 Polatlı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5581 Pursaklar Pursaklar Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı 651489 Sincan Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı 9053 Sincan Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite 904137 Yenimahalle Ankara Etlik Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı 87864 Yenimahalle Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı 5865 Yenimahalle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı 815423 Yenimahalle Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Sağlık Bakanlığı 177047 Yenimahalle Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi Üniversite 900160

Hastanelerin duyuruları, başvuru yeri ve işlemlerin yürütülmesi açısından farklılık gösterebiliyor. Üniversite hastaneleri ve ilçe hastaneleri için de güncel yetki ve rapor kapsamı ayrıca kontrol edilmeli. Eski internet listeleri üzerinden bütün kurumların her raporu düzenlediği varsayılmamalı. M

HRS randevusu alırken hangi açıklamaya bakılmalı?

Randevu ekranında klinik veya birim adı, rapor türü ve varsa açıklama notu birlikte okunmalı. Hastaneye göre “Sağlık Kurulu”, “Engelli Sağlık Kurulu” veya farklı amaçlara yönelik randevu seçenekleri görülebilir. Ekrandaki adlandırmaların bütün hastanelerde aynı olması beklenmemeli.

Özellikle açıklamada yalnızca belirli raporların kabul edildiği belirtiliyorsa bu koşul dikkate alınmalı. Engelli raporu isteyen kişinin genel durum bildirir rapor için açılan bir randevuyu seçmesi, işlemin aynı biçimde başlatılacağı anlamına gelmez.

Kararsız kalındığında ALO 182’ye raporun amacı açıkça anlatılabilir. Ayrıca hastanenin sağlık kurulu biriminden hangi randevu türünün uygun olduğu öğrenilebilir. Randevu alınmış olması, talep edilen raporun mutlaka düzenleneceği veya belirli bir oran verileceği anlamına gelmez.

ÖTV’siz araç için rapor isteyenler ne yapmalı?

Araç alımı amacıyla başvuran kişi, ÖTV istisnası için değerlendirme istediğini kayıt sırasında belirtmeli. Engelli raporunun toplam oranı dışında, başvurulan kapsama göre özel tertibat ihtiyacı veya ortopedik engel nedeniyle sürücü belgesi alınamaması gibi değerlendirmeler önem taşıyabiliyor.

Engellilik raporu ile sürücü sağlık değerlendirmesi farklı amaçlara hizmet eder. Bir kişinin engellilik oranının belirlenmesi, tek başına sürücü belgesi alabileceğini veya ÖTV istisnasından yararlanabileceğini göstermiyor. Araç alımı koşulları, ilgili vergi düzenlemesine göre ayrıca inceleniyor.

Sporcu raporu için engelli kuruluna mı başvurulur?

Sporcu sağlık raporu, engellilik oranını belirleyen raporla aynı değil. Sporcu raporunda değerlendirilen konu, kişinin ilgili spor faaliyetine sağlık yönünden uygunluğu. Güncel düzenlemede sporcu sağlık raporu ve sağlık durum belgesi için ayrı usuller bulunuyor.

Bu nedenle sporcu lisansı veya başka bir spor işlemi için belge isteyenlerin, talep edilen belgenin tam adını öğrenmesi gerekiyor. Engelli sağlık kurulu randevusu almak yerine, ilgili rapor için belirtilen başvuru süreci izlenmeli. Gerekli değerlendirme ve sevk, raporun kapsamına göre belirleniyor.

Başvuruda hangi belgeler gerekiyor?

Genellikle kimlik belgesi, varsa kurum sevki ve önceki tıbbi belgeler başvuru açısından önem taşıyor. Epikrizler, tetkikler ve ilaç raporları, sağlık durumunun değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte istenen belgeler hastaneye ve rapor türüne göre değişebilir.

Etlik Şehir Hastanesi, kimlik belgesi ile sevkli başvurularda güncel sevk belgesini istiyor. Sevkin başka hastane adına düzenlenmiş olması durumunda işlem yapılamadığı belirtiliyor. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi de kişinin randevu gününde kimliğiyle birlikte başvurması gerektiğini açıklıyor.

İlk randevu, heyet günü ve rapor sonucu aynı aşama değil

Sağlık kurulu başvurusundan sonra gerekli branş muayeneleri ve tetkikler tamamlanıyor. Etlik Şehir Hastanesi’nin açıklamasına göre evraklar teslim edildikten sonra heyet günü birim tarafından planlanıyor; ayrıca MHRS’den heyet randevusu alınmıyor.

Rapor sonuçlandığında e-imzalı erişkin engellilik raporu, uygun koşullarda e-Devlet’teki rapor sorgulama hizmetinden görüntülenebiliyor.