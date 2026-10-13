Ankara eğlence takviminin en renkli etkinliklerinden biri olan Etiyopya Devlet Sirki, başkentli izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Ekim Pazar günü Altınpark Anfa Fuar Merkezi'nde sahnelenecek hayvansız salon sirki, nefes kesen gösterileri ve akrobatik performanslarıyla her yaştan sanatsevere unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinliğin bilet fiyatları ve seans detayları netleşti

Başkent Ankara'da hafta sonu sosyal aktivitelerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için son derece heyecan verici bir etkinlik programı duyuruldu. Dünyaca tanınan ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan Etiyopya Devlet Sirki, ekim ayının son haftasında başkentlilere unutulmaz saatler yaşatmaya hazırlanıyor. Özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği nadir organizasyonlardan biri olan bu dev gösteri, sanat ve eğlenceyi bir arada sunan zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Ankara'nın merkezi ve popüler etkinlik alanlarından biri olan Altınpark Anfa Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu organizasyon, şimdiden geniş bir izleyici kitlesinin markajına girmiş durumda. Hafta sonu tatilini, sıradanlaşan rutinlerin dışına çıkarak sanatsal ve görsel bir şölenle taçlandırmak isteyenler için bu gösteri kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Altınpark Anfa Fuar Merkezi'nde Gerçekleşecek Gösterinin Seans Saatleri

Etiyopya Devlet Sirki'nin başkentteki izleyicilerle buluşacağı tarih 25 Ekim Pazar günü olarak resmiyet kazandı. Yoğun katılım talebinin ve ilgi patlamasının yaşanması beklenildiği için organizatörler tarafından günde üç farklı seans planlaması yapıldı. Ziyaretçilerin programlarına uygun seansı seçebilmesi amacıyla hazırlanan akışa göre gösteriler; gün içerisinde saat 13.00, saat 15.00 ve saat 17.00 olmak üzere üç ayrı oturum halinde sahnelenecek. Altınpark Anfa Fuar Merkezi'nin geniş ve kapalı salon altyapısında gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, hava koşullarından olumsuz etkilenmeden konforlu bir seyir deneyimi vadediyor. Her seansın kendi içerisinde tam bir görsel şölen sunacağı, akrobatların ve yetenekli sanatçıların sahnede sergileyeceği performansların izleyicileri büyüleyeceği ifade ediliyor.

Hayvansız Salon Sirki Konsepti ve Nefes Kesen Performanslar

Modern dünyanın eğlence anlayışına uygun olarak tamamen hayvansız salon sirki konseptiyle tasarlanan bu özel gösteri, etik değerleri ön planda tutan yapısıyla da büyük takdir topluyor. Gösteri boyunca hiçbir hayvanın sömürülmediği veya performanslara dahil edilmediği bu çağdaş sirk formatı, tamamen insan yeteneğine, akrobasiye, güce, esnekliğe ve sahne sanatlarına dayanıyor. Etiyopya'nın geleneksel ve kültürel figürleriyle harmanlanan akrobatik hareketler, ip cambazlıkları, denge gösterileri ve mizahi sahneler izleyicilere soluk kesen dakikalar yaşatacak. Sanatın, eğlencenin ve fiziksel sınırların zorlandığı yeteneklerin buluştuğu bu sahnede, profesyonel sirk sanatçılarının yıllara dayanan disiplinli çalışmaları gözler önüne seriliyor. Çocukların hayal dünyasını zenginleştirirken yetişkinleri de adeta büyüleyen bu gösteriler, salon sirkçiliğinin en güzel örneklerini başkente taşıyor.

Bilet Fiyatları ve Etkinliğe Dair Bilinmesi Gerekenler

Etiyopya Devlet Sirki'ni yerinde izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarını ve temin koşullarını yakından araştırıyor. Yapılan duyurulara göre etkinlik için belirlenen bilet ücreti kişi başı 700 TL olarak satışa sunulmuş durumda. Sınırlı kontenjan avantajıyla biletlerin hızla tükenmesi beklenirken, ailelerin ve bireysel katılımcıların yer ayırtmak için online bilet platformlarını tercih etmesi öneriliyor. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan seanslardan herhangi birine katılmak isteyenlerin, salon kapasitesi göz önüne alınarak biletlerini önceden temin etmeleri büyük önem taşıyor. Başkentte kültür sanat ve eğlence hayatına hareketlilik katacak olan bu görkemli buluşma, hafta sonunu unutulmaz kılmak isteyen tüm sanatseverleri Altınpark Anfa Fuar Merkezi'nde bekliyor.