TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 29 Kasım 2026 Pazar akşamı kritik eleme heyecanı yaşanıyor. Son 11 yarışmacı arasından eleme potasına giren Bahar, Ayşe, Eyyüp Can ve Şadi ilk 10'a kalmak için tezgâh başına geçerken, Hatay İskenderun'da gerçekleştirilen yeni dış çekimden sızdığı öne sürülen görüntüler sosyal medyada "Şadi mi elendi?" tartışmasını alevlendirdi.

Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 29 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Yarışmada son 11'e kalan isimler arasında büyük bir rekabet yaşanırken, haftanın eleme gecesinde şeflerin vereceği karar doğrultusunda bir yarışmacı daha MasterChef hayallerine veda edecek ve ilk 10 kadrosu resmen netleşecek.

MasterChef 29 Kasım 2026 Eleme Potasında Kimler Var?

Zorlu dokunulmazlık oyunları ve bireysel mücadelelerin ardından 29 Kasım 2026 eleme gecesinde potada yer alan dört isim şu şekilde sıralandı:

Bahar Ayşe Eyyüp Can Şadi

Potadaki dört yarışmacı, hem yaratıcılık hem de teknik beceri gerektiren eleme tabaklarında en yüksek puanı alarak ilk 10 biletini cebine koymak için ter döküyor. Yarışmada bir önceki hafta, 22 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesinde ise Şükran Boyraz elenerek stüdyoya veda etmişti.





Dış Çekim Görüntüleri Sızdırıldı: Hatay İskenderun İddiası Gündemde

Eleme gecesi öncesinde sosyal medya platformlarında yayılan dış çekim görüntüleri, MasterChef izleyicileri arasında büyük merak uyandırdı. İddiaya göre Hatay İskenderun'da gerçekleştirilen yeni takım oyunu çekimlerine ait karelerde iki takımın kadrosu dikkat çekti:

Kırmızı takım: Ayşe, Burçin, Enes, Eyyüp Can ve Tolgahan'ın yer aldığı görüldü.

Mavi takım: Nilay, Armağan, Muhammed, ön sırada Bahar ve ağacın arkasında Tolga'nın bulunduğu öne sürüldü.

MasterChef'te Şadi mi Elendi, Yoksa Ters Köşe mi Var?

Sızdırıldığı iddia edilen karelerde potadaki dört isimden Bahar, Ayşe ve Eyyüp Can'ın dış çekim kadrosunda yer alması, Şadi'nin ise karelerde görünmemesi izleyiciler arasında "Bu hafta MasterChef'ten elenen isim Şadi mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Buna karşın sosyal medyada bazı takipçiler de kadraj açısı nedeniyle Şadi'nin yan tezgâhta veya farklı bir noktada kalmış olabileceğini savunarak yayın saatinde yaşanabilecek olası bir ters köşeye dikkat çekiyor. 29 Kasım 2026 Pazar akşamı şeflerin final tadımı ve puanlamasının ardından MasterChef Türkiye'den elenen kesin isim ekranlarda netlik kazanacak.