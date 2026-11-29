Ankara’da geçmişin izlerini bugüne taşıyan antika pazarları, nostalji tutkunlarını ve koleksiyonerleri cezbetmeye devam ediyor. Başkentte her ayın belirli günlerinde kurulan bu özel pazarlar; Ayrancı ve Çayyolu başta olmak üzere pek çok noktada ziyaretçilerini ağırlarken, Ankaralıların bu tarihi buluşmalara neden bu kadar büyük bir tutkuyla bağlandığı merak uyandırıyor.

Başkentin gri ve betonlaşmış modern yüzünün ardında saklı olan nostalji ve tarih tutkusu, şehrin farklı noktalarında kurulan antika pazarlarıyla yeniden hayat buluyor.Sadece birer alışveriş alanı olmanın çok ötesinde, ziyaretçilerini doğrudan geçmişin en huzurlu ve samimi yıllarına götüren bu pazarlar, Ankaralıların hafta sonu rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdadır. Peki,Ankara antika pazarları ne zaman ve hangi günler kuruluyor, bu alanlarda neler yer alıyor ve Ankaralılar buraları neden bu kadar çok seviyor?Tüm bu soruların yanıtları, başkentin köklü kültürel dokusunda saklıdır.

Ankara’da antika severlerin buluşma noktalarının başında gelen Ayrancı Antika Pazarı, Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi üzerinde bulunan Ayrancı Kapalı Pazaryeri'nde kurulmaktadır.Eskiden yalnızca ayda bir kez kurulan bu popüler pazar, gördüğü yoğun ilgi üzerine artık her ayın ilk ve son pazar günü sabah saat 07.00'den akşam saatlerine kadar kapılarını açmaktadır. Şehrin bir diğer önemli adresi olan Çayyolu Antika Pazarı ise Ümitköy Pazar Yeri'nde, Prof. Dr.Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde her ayın üçüncü pazar günü nostalji meraklılarını ağırlamaktadır.Sabahın erken saatlerinde başlayan bu heyecan, gün batımına kadar devam eden yoğun bir keşif maratonuna dönüşmektedir.

Peki,bu pazarların tezgahlarını süsleyen binlerce parça arasında neler var?Ayrancı ve Çayyolu gibi büyük pazar yerlerinin tezgahlarını gezenleri adeta bir tarih müzesi beklemektedir. Osmanlı döneminden kalma nadide gümüşler, pirinç ibrikler, luks usulü gaz lambaları, eski dönem bakır mutfak eşyaları ve el dokuması otantik kilimler bu alanların demirbaşları arasındadır.Bunun yanı sıra, çalışır durumda nostaljik plaklar, antika radyolar, analog fotoğraf makineleri, eski madeni paralar, kağıt banknotlar, tükenmeye yüz tutmuş mektuplar, kartpostallar ve el yapımı mücevherler koleksiyonerlerin akınına uğramaktadır. Her bir objenin arkasında saklı olan yaşanmışlık hikayesi, bu nesnelere sadece maddi değil, paha biçilemez manevi bir değer katmaktadır.

Ankaralıların antika pazarlarına duyduğu bu derin sevginin arkasında ise şehrin kendine has kültürel kimliği yatmaktadır. Başkent sakinleri, kentin hızlı ve yorucu modern temposundan uzaklaşmak, çocukluk anılarına ve kaybolan samimi komşuluk ilişkilerine bu objeler aracılığıyla yeniden dokunmak istemektedir. Bu pazarlar, Ankaralılar için yalnızca eski eşya alıp satılan ticari birer mekan değil, aynı zamanda geçmişin sıcaklığını ve estetiğini soludukları birer sığınaktır.Tezgahların arasında daldıkları nostaljik yolculuk, insanlara bugünün karmaşasından kaçma ve ruhlarını dinlendirme fırsatı sunmaktadır.

Ayrıca pazarcılarla yapılan koyu sohbetler, eşyaların tarihlerini dinlemek ve o döneme ait hikayelere ortak olmak bu tutkunun en temel sebebidir. Ankara’nın soğuk ve rüzgarlı günlerinde bile bu sıcak atmosferi yaşamak isteyen binlerce kişi, her ayın belirli pazar günlerinde bu alanları doldurmaktadır.Geçmişe duyulan özlemin en somut hali olan bu pazarlar, başkentin kültürel dokusunu canlı tutmaya devam etmektedir.